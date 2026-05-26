Sergio Fernández: “Nuestra idea es no desprendernos de ninguno de nuestros activos que nos permitan crecer”
El director deportivo del Alavés ha comparecido, este martes, ante los medios de comunicación, para realizar un balance de la temporada que acaba de finalizar; Sergio Fernández, que ha renovado hasta 2029, se ha referido a la situación de varios jugadores del equipo babazorro.
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El Alavés renueva a Sergio Fernández hasta 2029
Según lo anunciado por el club babazorro este martes, el director deportivo prolonga su vinculación con la entidad tres temporadas más.
Sánchez Flores: “Con el objetivo cumplido nos quedan otros pequeños objetivos"
El Glorioso cierra la temporada contra el Rayo Vallecano, que llegará a Mendizorrotza con aspiraciones europeas pero a su vez, con un ojo puesto en la final de la Conference que jugará el miércoles de la semana que viene. Por parte albiazul, será un partido que servirá para festejar la permanencia.
Jon Pacheco, sometido a una artroscopia para resolver una lesión del tobillo derecho
El jugador de Baztan ha sido intervenido en la Policlínica de Gipuzkoa para extraerle un cuerpo libre.
Asier Villalibre seguirá en el Racing de Santander en LaLiga EA Sports
El delantero de Gernika ha jugado en la campaña 2025-2026, en LaLiga Hypermotion, en calidad de cedido por el Alavés; ambos clubes acordaron que, en caso de que el Racing ascendiera a Primera División, el club cántabro tendría una opción de compra obligatoria sobre el jugador, que continuará en el equipo santanderino.
Blanco: “El final del partido ha sido una fiesta"
El capitán del Deportivo Alavés ha hablado tras lograr la victoria ante el Oviedo (0-1) y sellar la permanencia en Primera División en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.
El Alavés sella la permanencia ganando en Oviedo (0-1)
El gol de Toni Martínez en la primera mitad ha dado los tres puntos a los babazorros, que con 43 puntos aseguran seguir un año más en la máxima categoría.
Quique Sánchez Flores: “Hay que tomárselo muy en serio"
El Alavés puede asegurar la permanencia en la Liga EA Sports, este domingo, en el partido que le enfrentará al ya descendido Oviedo en el Tartiere.
Antonio Blanco: “Hemos demostrado que, siendo un equipo, estando unidos, esto va adelante”
El Deportivo Alavés ha conseguido escapar del descenso ganando 1-0 al Barcelona. Tras el partido, hemos hablado con un Antonio Blanco, quién ha querido dar las gracias a la afición en una de las “noches más bonitas” que ha vivido en el Alavés.
Un gol de Diabate ante el campeón impulsa al Alavés hacia la salvación (1-0)
Los de Quique Sánchez Flores han anulado el potencial ofensivo del campeón de liga. Ibrahim Diabate ha adelantado al equipo babazorro en la última jugada de una primera parte eléctrica.