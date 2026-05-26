Balance de la temporada
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Sergio Fernández: “Nuestra idea es no desprendernos de ninguno de nuestros activos que nos permitan crecer”

Sergio Fernández (Alaves)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sergio Fernandez: “Gure asmoa da ez galtzea hazteko aukera ematen digun aktiborik”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director deportivo del Alavés ha comparecido, este martes, ante los medios de comunicación, para realizar un balance de la temporada que acaba de finalizar; Sergio Fernández, que ha renovado hasta 2029, se ha referido a la situación de varios jugadores del equipo babazorro. 

Fútbol Sergio Fernández LaLiga EA Sports Alavés

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