TRAS EL ASCENSO

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Asier Villalibre seguirá en el Racing de Santander en LaLiga EA Sports

El delantero de Gernika ha jugado en la campaña 2025-2026, en LaLiga Hypermotion, en calidad de cedido por el Alavés; ambos clubes acordaron que, en caso de que el Racing ascendiera a Primera División, el club cántabro tendría una opción de compra obligatoria sobre el jugador, que continuará en el equipo santanderino.

Asier Villalibre
Asier Villalibre; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Asier Villalibrek Racingen jarraituko du, EA Sports Ligan
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Asier Villalibre seguirá en el Racing de Santander en la temporada 2026-2027, en LaLiga EA Sports, después de que el club cántabro haya obtenido el ascenso a Primera División.

El delantero vizcaíno ha jugado en la campaña 2025-2026, en LaLiga Hypermotion, en calidad de cedido por el Alavés; ambos clubes acordaron que, en caso de que el Racing ascendiera a Primera División, el club santanderino tendría una opción de compra obligatoria sobre el jugador, que ha ejectutado.

El jugador de Gernika, en la campaña que está a punto de finalizar, ha marcado, por el momento, 16 goles.

Fútbol LaLiga Hypermotion LaLiga EA Sports Alavés Asier Villalibre

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