Asier Villalibre seguirá en el Racing de Santander en LaLiga EA Sports

Asier Villalibre seguirá en el Racing de Santander en la temporada 2026-2027, en LaLiga EA Sports, después de que el club cántabro haya obtenido el ascenso a Primera División.

El delantero vizcaíno ha jugado en la campaña 2025-2026, en LaLiga Hypermotion, en calidad de cedido por el Alavés; ambos clubes acordaron que, en caso de que el Racing ascendiera a Primera División, el club santanderino tendría una opción de compra obligatoria sobre el jugador, que ha ejectutado.

El jugador de Gernika, en la campaña que está a punto de finalizar, ha marcado, por el momento, 16 goles.