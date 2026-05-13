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Antonio Blanco: “Hemos demostrado que, siendo un equipo, estando unidos, esto va adelante”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Antonio Blanco: “Talde bat izanik hau aurrera doala erakutsi dugu"
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El Deportivo Alavés ha conseguido escapar del descenso ganando 1-0 al Barcelona. Tras el partido, hemos hablado con un Antonio Blanco, quién ha querido dar las gracias a la afición en una de las “noches más bonitas” que ha vivido en el Alavés.

El Alavés gana 1-0 al FC Barcelona en Mendizorrotza en la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza FC Barcelona

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