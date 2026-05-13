Ibrahim Diabate ha adelantado al equipo babazorro en la última jugada de una primera parte eléctrica, en la que el equipo de Quique Sánchez Flores ha neutralizado al conjunto blaugrana, que no ha logrado generar grandes ocasiones ante la meta de Antonio Sivera.

En la reanudación, Diabate ha podido hacer el segundo en un remate de cabeza tras un excelente servicio de Rebbach. Szczesny se ha tenido que estirar para despejar el balón, si bien es cierto que el cabezazo podría haber sido más ajustado y, sobre todo, más potente. El delantero costamarfileño salta demasiado pronto en la acción, no coordina bien el salto y el impacto con la pelota.