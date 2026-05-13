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Un gol de Diabate ante el campeón impulsa al Alavés hacia la salvación (1-0)

Los de Quique Sánchez Flores han anulado el potencial ofensivo del campeón de liga. Ibrahim Diabate ha adelantado al equipo babazorro en la última jugada de una primera parte eléctrica.
VITORIA, 13/05/2026.- El delantero costamarfileño del Alavés, Ibrahim Diabate, celebra el primer gol del equipo vitoriano durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 de Laliga EA Sports que disputan este miércoles Alavés y FC Barcelona en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE / Lino González.
Ibrahim Diabate celebra su importantísimo gol ante el Barcelona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek 1-0 irabazi dio Bartzelonari Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 36. jardunaldian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha ganado al campeón, el FC Barcelona, por 1-0 en Mendizorrotza en la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Un solitario gol de Diabate ha impulsado al conjunto babazorro, que consigue una victoria que le da oxigeno para lograr la salvación. Los de Quique Sánchez Flores han anulado el potencial ofensivo del equipo blaugrana. El conjunto alavés ha logrado ganar el día en que rendía tributo con una camiseta conmemorativa a los finalistas de la UEFA de hace 25 años.

Ibrahim Diabate ha adelantado al equipo babazorro en la última jugada de una primera parte eléctrica, en la que el equipo de Quique Sánchez Flores ha neutralizado al conjunto blaugrana, que no ha logrado generar grandes ocasiones ante la meta de Antonio Sivera.

En la reanudación, Diabate ha podido hacer el segundo en un remate de cabeza tras un excelente servicio de Rebbach. Szczesny se ha tenido que estirar para despejar el balón, si bien es cierto que el cabezazo podría haber sido más ajustado y, sobre todo, más potente. El delantero costamarfileño salta demasiado pronto en la acción, no coordina bien el salto y el impacto con la pelota.

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Flick ha hecho las primeras variaciones en el campo, introduciendo a Pedri y Ferrán en el campo, y Sánchez Flores ha quitado a Denis Suarez y al goleador Diabate, que ha abandonado el juego ovacionado por Mendizorrotza, para dar entrada a Aitor Mañas y Pablo Ibáñez.

Los alaveses han seguido contundentes y consistentes, y Guridi ha estrellado un balón en la madera en el 72, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego de Ángel Pérez. 

En los últimos 20 minutos del choque el Barcelona se ha volcado en busca del empate y ha embotellado al Alavés en su campo. El conjunto babazorro se ha defendido estoicamente en los últimos minutos y ha rubricado una importantísima victoria para lograr la salvación.

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés Estadio de Mendizorroza

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