El Alavés remonta con un doblete de Toni Martínez y firma tres puntos de oro ante el Mallorca (2-1)

El partido ha comenzado con malas noticias para el conjunto local. Apenas han pasado tres minutos cuando Lucas Boyé se ha lesionado en una carrera y ha tenido que abandonar el terreno de juego, siendo sustituido por Ibrahim Diabaté.

En los primeros compases, ambos equipos se han medido en el centro del campo, en un encuentro que ha tenido ritmo y alternativas. Se ha notado desde el inicio que había mucho en juego.

El Mallorca ha aprovechado su primera llegada peligrosa en el minuto 17. Jan Virgili ha marcado un gran gol tras una buena acción colectiva en la que Pablo Torre ha filtrado el balón hacia Samu Costa, que ha abierto para Virgili. Este se ha perfilado y ha colocado el balón en el palo largo, lejos del alcance de Antonio Sivera (0-1).