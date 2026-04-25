El Alavés remonta con un doblete de Toni Martínez y firma tres puntos de oro ante el Mallorca (2-1)
El Glorioso ha conseguido una victoria de enorme valor tras remontar al Mallorca en un duelo directo por la permanencia. El conjunto babazorro ha reaccionado en la segunda mitad gracias a un inspirado Toni Martínez, autor de un doblete que ha dado la vuelta al marcador.
El Alavés ha ganado por 2-1 contra el Mallorca este sábado en el partido de la 32ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorrotza. El Glorioso ha firmado una victoria de enorme valor tras remontar al Mallorca en un duelo directo por la permanencia. El conjunto babazorro ha reaccionado en la segunda mitad gracias a un inspirado Toni Martínez, autor de un doblete que ha dado la vuelta al marcador y ha desatado la euforia en Mendizorrotza.
El partido ha comenzado con malas noticias para el conjunto local. Apenas han pasado tres minutos cuando Lucas Boyé se ha lesionado en una carrera y ha tenido que abandonar el terreno de juego, siendo sustituido por Ibrahim Diabaté.
En los primeros compases, ambos equipos se han medido en el centro del campo, en un encuentro que ha tenido ritmo y alternativas. Se ha notado desde el inicio que había mucho en juego.
El Mallorca ha aprovechado su primera llegada peligrosa en el minuto 17. Jan Virgili ha marcado un gran gol tras una buena acción colectiva en la que Pablo Torre ha filtrado el balón hacia Samu Costa, que ha abierto para Virgili. Este se ha perfilado y ha colocado el balón en el palo largo, lejos del alcance de Antonio Sivera (0-1).
A pesar del gol, el Alavés ha empujado y ha tenido presencia ofensiva, pero el equipo visitante ha tenido el partido controlado. En el 29, Leo Román ha evitado el empate con una gran intervención tras un intento de chilena de Nahuel Tenaglia en una jugada a balón parado.
En la segunda mitad, el conjunto babazorro ha dado un paso al frente, mostrando una actitud mucho más ambiciosa. Con una presión alta y una clara intención de buscar el empate, el Alavés ha logrado equilibrar el encuentro en el minuto 10.
Toni Martínez ha sido el protagonista de la acción: tras un saque de esquina a favor, el centro, preciso y bien ejecutado, ha encontrado al delantero, que se ha anticipado a la defensa para conectar un certero remate de cabeza y enviar el balón al fondo de la red, firmando así el 1-1.
La electricidad de Ángel Pérez ha metido en problemas a un Mallorca que no estaba incómodo sin balón. El extremo maño ha vuelto a encontrar a Toni Martínez por enésima vez y el delantero murciano ha completado la remontada local con su segundo gol en el minuto 69, después de que su disparo golpeara en David López (2-1).
El Mallorca se ha volcado a por el empate y Manu Morlanes ha estado cerca de conseguirlo al plantarse en el área ante la indecisión de la zaga albiazul. A pesar de la insistencia, los de Demichelis no han tenido claridad de ideas en los metros finales y la trascendental victoria se ha quedado en Mendizorrotza.
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