Nahuel Tenaglia Alavesekin Lehen Mailan 100 partidetara ailegatu da Celtaren aurkako garaipen historikoan
Tenaglia 2021-2022 denboraldian ailegatu zen Alavesera, eta, orain arte, 146 neurketa jokatu ditu Gasteizko taldearekin. Atzelariak igande honetan lortu zuen erregistro honetara ailegatzea, Quique Sanchez Floresen taldeak Celtaren aurka jokatutako norgehiagoka handian (3-4).
Nahuel Tenaglia Alavesekin Lehen Mailan 100 partidetara ailegatu da igande honetan; hala, Alavesen historian maila handienean partida gehien jokatu dituen hogeigarren jokalaria bihurtu du atzelari argentinarra. Gainera, Tenagliak erregistro honetara Alavesek Celtaren aurka lortutako garaipen historikoan ailegatu da, partida horretan talde gasteiztarra 3-0 galtzen hasi zen eta amaieran 3-4 irabazi zuen.
Alavesekin Lehen Mailan partida gehien jokatu duten jokalarien zerrendan, Delfi Gelirekin berdinduta dago Tenaglia, eta maila guztiak kontuan hartuta 35. postuan dago, 146 partidarekin, gaur egungo jokalarietatik Antonio Sivera da argentinarra gainditzen duen bakarra.
Toni Martinez: “Zalantzarik gabe, gogoratzeko moduko partida izango da"
Alavesek garaipen historikoa lortu du Celtaren aurka Balaidosen, 3-0 galtzen joan eta gero, markagailua iraulita. Toni Martinez erabakigarria izan da, bi gol sartu ditu eta.
Alavesek handia egin du Balaidosen (3-4)
3-0 galtzen joan ostean, Quique Sanchez Floresen taldeak markagailua irauli, eta 3 puntu garrantzitsu bereganatu ditu jaitsiera postuetatik aldentzeko.
Quique Sánchez Flores: "Imajinatzen dugun partida jokatu behar dugu"
Celtaren aurkako partidaren atarian emandako prentsaurrekoan, Gloriosoko entrenatzaileak esan du ilusioz gainezka dagoela taldearekin, eta orain arte bezala lan eginez gero helburua lortzen joango dela. "Garrantzitsua da imajinatzen dugun partida jokatzea" adierazi du Sanchez Floresek.
Jonny Otto: “Ahalik eta lan gehien egiteko prest zelairatuko gara, atea hutsean uzteko"
Jonny Otto Alaveseko jokalaria Galiziara itzuliko da asteburu honetan, Celtaren aurka jokatzeko. Prentsaurrekoan adierazi du nola sentitzen den partidaren aurrean, eta taldeak nola ekingo dion denboraldiaren azken zatiari.
Vila-realek garaipenik gabe utzi du Alaves luzapenean (1-1)
Bisitari batek bere atean sartutako gol batek aurretik jarri ditu babazorroak, baina Pepek etxekoen festa zapuztu du luzapenean.
Elene Errasti Alaveseko jokalaria: "Espero dugu iazko bukaera hobetzea eta helburua betetzea"
Sei jardunaldiren faltan, Alaves da emakumezkoen bigarren mailako liderra. Horrela amaituz gero, elitera igotzea lortuko dute. Zazpi puntuko abantaila dute bigarren sailkatuarekiko, baina nahiago dute zuhur jokatu, iaz igoera gertu izan zutelako eta ihes egin zielako.
Quique Sanchez Flores: “Alavesek etxean lortu ditu puntu gehienak, jarraitzaileen animoekin. Horri eutsi behar diogu”
Alavesek bi puntura du jeitsiera, hortaz, oso garrantzitsua da arabarrentzat bihar garaipena lortzea. Gainera Quique Sanchez Flores estreinakoz arituko da etxean, zaleen aurrean.
Zorigaiztoko amaiera Alavesentzat Valentzian (3-2)
Talde babazorroak bi aldiz hartu du aurrea markagailuan, baina penalti batek eta Pacheco eta Guevararen kaleratze bikoitzak amaierarik txarrena eragin dute.
Sanchez Flores: "Egiten denak zerikusi handiagoa izango du emozionalarekin kirolarekin baino"
Alaveseko entrenatzaile berriak EA Sports Ligako 27. jardunaldiko partidaz hitz egin du. Aitortu du lan denbora mugatua izan dela taldea nahi bezala moldatzeko, baina talde sendoa izaten saiatuko direla esan du.