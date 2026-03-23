Nahuel Tenaglia Alavesekin Lehen Mailan 100 partidetara ailegatu da Celtaren aurkako garaipen historikoan

Tenaglia 2021-2022 denboraldian ailegatu zen Alavesera, eta, orain arte, 146 neurketa jokatu ditu Gasteizko taldearekin. Atzelariak igande honetan lortu zuen erregistro honetara ailegatzea, Quique Sanchez Floresen taldeak Celtaren aurka jokatutako norgehiagoka handian (3-4).

(Foto de ARCHIVO) Nahuel Tenaglia of Deportivo Alaves in action during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Girona FC at Mendizorrotza on February 23, 2026, in Vitoria, Spain.
Nahuel Tenaglia Alaveseko jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Nahuel Tenaglia Alavesekin Lehen Mailan 100 partidetara ailegatu da igande honetan; hala, Alavesen historian maila handienean partida gehien jokatu dituen hogeigarren jokalaria bihurtu du atzelari argentinarra. Gainera, Tenagliak erregistro honetara Alavesek Celtaren aurka lortutako garaipen historikoan ailegatu da, partida horretan talde gasteiztarra 3-0 galtzen hasi zen eta amaieran 3-4 irabazi zuen.

Alavesekin Lehen Mailan partida gehien jokatu duten jokalarien zerrendan, Delfi Gelirekin berdinduta dago Tenaglia, eta maila guztiak kontuan hartuta 35. postuan dago, 146 partidarekin, gaur egungo jokalarietatik Antonio Sivera da argentinarra gainditzen duen bakarra.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X