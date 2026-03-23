Nahuel Tenaglia llega a 100 partidos en Primera con el Alavés en la histórica victoria ante el Celta

Nahuel Tenaglia ha llegado este domingo a 100 partidos en Primera División con el Alavés, lo que deja al defensa argentino en la vigésima posición de la lista de futbolistas del Alavés con más partidos jugados en la máxima categoría. Tenaglia, además, ha logrado alcanzar este registro en la histórica victoria obtenida por el Alavés ante el Celta, en un partido en que el equipo vasco comenzó perdiendo por 3-0 y terminó ganando por 3-4.

En la lista de jugadores del Alavés con más partidos en Primera, Tenaglia está empatado con Delfí Geli, y en todas las categorías se encuentra en el puesto 35, con 146 partidos, solo superado por Antonio Sivera, entre los integrantes actuales de la plantilla.