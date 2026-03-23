LaLiga EA Sports
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Nahuel Tenaglia llega a 100 partidos en Primera con el Alavés en la histórica victoria ante el Celta

Tenaglia llegó al Alavés en la temporada 2021-2022, y ha jugado, hasta el momento, un total de 146 encuentros en el club vitoriano. El defensa logró llegar a ese registro este domingo, en la gran remontada obtenida por los de Quique Sánchez Flores en el partido contra el Celta (3-4).
(Foto de ARCHIVO) Nahuel Tenaglia of Deportivo Alaves in action during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Girona FC at Mendizorrotza on February 23, 2026, in Vitoria, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 23/2/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Nahuel Tenaglia jugador del Alaves; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Nahuel Tenagliak 100 partida jokatuko ditu Lehen Mailan Alavesen aurka, Celtaren aurkako garaipen historikoan
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

Nahuel Tenaglia ha llegado este domingo a 100 partidos en Primera División con el Alavés, lo que deja al defensa argentino en la vigésima posición de la lista de futbolistas del Alavés con más partidos jugados en la máxima categoría. Tenaglia, además, ha logrado alcanzar este registro en la histórica victoria obtenida por el Alavés ante el Celta, en un partido en que el equipo vasco comenzó perdiendo por 3-0 y terminó ganando por 3-4.

En la lista de jugadores del Alavés con más partidos en Primera, Tenaglia está empatado con Delfí Geli, y en todas las categorías se encuentra en el puesto 35, con 146 partidos, solo superado por Antonio Sivera, entre los integrantes actuales de la plantilla.

LaLiga EA Sports Alavés

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X