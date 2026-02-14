SEVILLA VS ALAVES (1-1)

Guevara: "Etxera burumakur goaz, gaur aukera oso garbia genuen irabazteko"

Alaveseko jokalaria
18:00 - 20:00
Ander Guevara. Argazkia: Eitb
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ander Guevara Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partidan Sevillaren aurka berdindu ondoren (1-1). 

Futbola Alaves EA Sports Liga

