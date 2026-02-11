Prentsaurrekoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Sergio Fernandez, Alavesen kirol zuzendaria: "Joan diren eta fitxatu ditugun jokalariak ikusita, taldea hobea dela uste dugu"

Sergio Fernández, director deportivo Alavés
18:00 - 20:00

Sergio Fernandez, Alavesen kirol zuzendaria.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Sergio Fernandez Alavesen kirol zuzendariak neguko merkatuaz ez ezik, taldearen egungo egoeraz hitz egin du hedabideen aurrean.

Alaves

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X