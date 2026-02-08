EA Sports Liga
Alavesek galdu egin du Getaferen aurka, eta beheko postuak gertuago ditu orain (0-2)

Bordalasen taldeak partidaren erritmoa ezarri du, eta garaipena eskuratu du Luis Vazquezek eta Arambarrik, penaltiz, sartutako golei esker.

VITORIA, 08/02/2026.- El futbolista del Alavés Jonathan Castro 'Jonny' (d) lucha por la bola con Arambarri (i), del Getafe, durante su partido de LaLiga EA Sports disputado este domingo en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE/ L. Rico
Deportivo Alaves vs Getafe Argazkia: EFE
L. U. G. | EITB

Alavesek 0-2 galdu du Getaferen aurka igande honetan Mendizorrotzan jokatu duen EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partida. Etxeko taldeak aurretik jartzeko abaguneak izan ditu atsedenaldiaren aurretik, baina babazorroek ezin izan dute David Soria gainditu, geldiketa bikainak egin baititu. Bigarren zatian, Luis Vazquezek eta Mauro Arambarrik (penaltiz) egindako golek garaipena eman diote Bordelasen taldeari (0-2). 

Alavesen lehen abisua partida hasi eta berehala etorri da, Boyeren eskutik, baina Getafek babazorroen kemena geldiarazi du lehen minutuetan, aurkako areara hainbat aldiz iritsita.

Coudeten taldeari erritmoa falta izan zaio, eta Getaferen beheko blokea oso azkar eta sendo aritu da. Partida oso trabatuta zegoen, geldiunez beteta, eta bi taldeek hasierako erritmo moteldu dute berehala.

30. minututik aurrera, Alavesek lekua aurkitu du bisitarien arean. Babazorroek bi jaurtiketa arriskutsu egin ditu Getaferen atera, eta Soria atezainak ezezean utzi ditu bi geldiketa bikain eginda. 

Toni Martinezek Soriarekin izandako buruz burukoan bisitarien atezaina izan da nagusi, eta Getafeko atezainaren beste geldiketa zoragarri batek Pachecok korner baten irteeran egindako burukada desbideratu du.

Partida maldan gora jarri zaie etxekoei bigarren zatiaren hasieran, Luis Vazquezek markagailua ireki baitu jokoa berrabiarazi orduko, Getaferen trantsizio azkarrean defentsan izandako desoreka aprobetxatuz (0-1).

Kolpea gainditu gabe zegoenean heldu da bigarrena. Epaileak penalti adierazi du etxeko taldearen arean falta bat ikusi ondoren, eta Aranbarrik ez du barkatu hamaika metroko puntutik. Bisitariak aldea handitu du, eta Alaves egoera zailean geratu da.

Hortik aurrera, Alavesek bihotzarekin jokatu du buruarekin baino gehiago, eta geldikako jokaldiak baliatzen saiatu da. David Soria berriro agertu da bere atea babesteko, eta epaileak Nahuel Tenagliari egindako penalti bat baliogabetu du, jokoz kanpo zegoelako.

