LaLiga EA Sports
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Alavés pierde con el Getafe y mira de reojo a la zona baja (0-2)

El equipo babazorro ha frenado su escalada tras dos triunfos consecutivos. El equipo de Bordalás, que ha impuesto el ritmo del partido, ha conseguido la victoria con goles de Luis Vázquez y Arambarri, de penalti.
VITORIA, 08/02/2026.- El futbolista del Alavés Jonathan Castro 'Jonny' (d) lucha por la bola con Arambarri (i), del Getafe, durante su partido de LaLiga EA Sports disputado este domingo en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE/ L. Rico
Deportivo Alavés vs. Getafe Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek galdu egin du Getaferen aurka, eta zeharka begiratzen dio behealdeari (0-2)
author image

L. U. G. | EITB

Última actualización

El Alavés ha perdido por 0-2 contra el Getafe este domingo en el partido de la 23ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorrotza. El conjunto babazorro ha perdonado sus mejores ocasiones antes del descanso, topándose una y otra vez con un inspirado David Soria, y ha acabado pagando caro su falta de acierto tras la reanudación. Un gol de Luis Vázquez y un penalti transformado por Mauro Arambarri ha inclinado el duelo a favor del Getafe.

 

El primer aviso del Deportivo Alavés ha llegado nada más comenzar el partido protagonizado por Boyé.  Pero el Getafe ha frenado el ímpetu de los babazorros en los primeros minutos con varias llegadas a área contraria.

Al equipo de Coudet le faltaba ritmo y el bloque medio bajo del Getafe era muy rápido y rocoso. El encuentro estaba muy trabado, cargado de parones y ha bajado ese impulso inicial por parte de ambos equipos.

Pero a partir del minuto 30, el equipo babazorro ha encontrado espacio con dos chuts amenazantes a puerta, que han sido contestados con dos paradones de Soria. La más clara ha llegado en el mano a mano de Toni Martínez ante Soria, que ha vencido el arquero y otra fantástica intervención del portero del Getafe ha desviado un cabezazo de Pacheco a la salida de un córner.

El partido se ha puesto cuesta arriba para los de casa en el comienzo del segundo tiempo: Luis Vázquez ha abierto el marcador apenas reiniciado el juego, aprovechando un desajuste defensivo en una transición rápida del Getafe que ha pillado al Alavés adelantado (0-1).

Poco después, en una jugada de presión alta, Arambarri ha ampliado la ventaja desde el punto de penalti (0-2) tras una falta dentro del área señalada por el árbitro, dejando al Alavés con la difícil tarea de remontar para mantener vivos sus aspiraciones en el duelo.

El Glorioso ha apretado con más corazón que cabeza y ante la falta de fluidez, se ha apoyado en las jugadas balón parado. David Soria ha vuelto a aparecer para evitar un gol en propia puerta y un fuera de juego previo ha anulado un penalti posterior sobre Nahuel Tenaglia, que habría puesto el picante a la recta final del partido.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X