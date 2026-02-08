El Alavés pierde con el Getafe y mira de reojo a la zona baja (0-2)

El primer aviso del Deportivo Alavés ha llegado nada más comenzar el partido protagonizado por Boyé. Pero el Getafe ha frenado el ímpetu de los babazorros en los primeros minutos con varias llegadas a área contraria.

Al equipo de Coudet le faltaba ritmo y el bloque medio bajo del Getafe era muy rápido y rocoso. El encuentro estaba muy trabado, cargado de parones y ha bajado ese impulso inicial por parte de ambos equipos.

Pero a partir del minuto 30, el equipo babazorro ha encontrado espacio con dos chuts amenazantes a puerta, que han sido contestados con dos paradones de Soria. La más clara ha llegado en el mano a mano de Toni Martínez ante Soria, que ha vencido el arquero y otra fantástica intervención del portero del Getafe ha desviado un cabezazo de Pacheco a la salida de un córner.

El partido se ha puesto cuesta arriba para los de casa en el comienzo del segundo tiempo: Luis Vázquez ha abierto el marcador apenas reiniciado el juego, aprovechando un desajuste defensivo en una transición rápida del Getafe que ha pillado al Alavés adelantado (0-1).