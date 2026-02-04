Errege Kopa
Nahuel Tenaglia: “Pena handia, hortxe-hortxe genuen”

Nahuel Tengalia (Alaves).
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alaves Errege Kopatik at gelditu da, Realaren aurka, 2-3 galduta. Partida amaituta, talde babazorroaren jokalariak nabarmendu du zein garrantzitsua izan den Alex Remirok Toni Martinezi gelditu dion penaltia; une horretan, Alaves 2-1 ari zen irabazten. 

Futbola Errege Kopa Mendizorrotza Alaves

