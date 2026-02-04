Copa del Rey
Nahuel Tenaglia: “Mucha tristeza, porque lo teníamos ahí”

Nahuel Tengalia (Alaves).
Euskaraz irakurri: Nahuel Tenaglia: “Pena handia, hortxe-hortxe genuen”
El jugador del Alavés, tras el partido de Copa del Rey en el que el equipo vitoriano ha quedado eliminado, ante la Real Sociedad (2-3), ha señalado la importancia que ha tenido en el encuentro el penalti que, con 2-1, Álex Remiro le ha parado a Toni Martínez. 

