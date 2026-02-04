Neguko merkatua
Gustavo Albarracinek Kroaziako NK Istran jokatuko du utzita denboraldia bukatu arte

Orain arte 19 urteko jokalari argentinar gaztea Hypermotion Ligako Huescan zegoen utzita. Pulako taldean jokatuko du, Oriol Rieraren aginduetara, denboraldia amaitu arte. NK Istra hirugarren sailkatua da Kroaziako lehen mailan, eta Alaves klubaren jabea da.

Gustavo Albarracin, NK Istraren elastikoarekin. Irudia: Alaves

AGENTZIAK | EITB

Alaveseko Gustavo Albarracin erdilari argentinarrak utzita jokatuko du Kroaziako NK Istran, talde arabarrak gaur iragarri duenez.

19 urteko jokalari gazteak Pulako taldean jokatuko du, Oriol Rieraren aginduetara, denboraldia amaitu arte.

Albarracin joan den udan iritsi zen Gasteizko taldera, lau denboraldiko akordio batekin, eta Hypermotion Ligako SD Huesca taldean utzita jokatzeko akordioa itxi zuten ondoren, baina ez du behar adinako protagonismorik izan Aragoiko taldean.

Hori dela eta, talde babazorroak jokalariaren egoera aldatzea erabaki du, Alavesen jabetza den NK Istra taldera bidaltzea. Kroaziako ligan hirugarren sailkatua da Istra.

