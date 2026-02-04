El Alavés rompe la cesión de Albarracín al Huesca y lo enrola en el Istra croata de su propiedad
El medio centro hispano-argentino Gustavo Albarracín, del Alavés, jugará cedido en el NK Istra croata, tras romper el préstamo en la SD Huesca, según ha anunciado este miércoles el club babazorro.
El joven futbolista de 19 años jugará en el conjunto de Pula, a las órdenes de Oriol Riera, hasta final de temporada.
Albarracín se incorporó al club vitoriano el pasado verano con un acuerdo de cuatro temporadas y fue cedido al Huesca, de la LaLiga Hypermotion, pero no ha tenido el protagonismo suficiente en el conjunto oscense.
Por este motivo, el club babazorro ha decidido cambiar la situación del jugador, que ya está enrolado en las filas del NK Istra, propiedad del Alavés y que es tercero en la competición croata.
Te puede interesar
Jon Pacheco, Jugador cedido al Alaves: “Este partido especial por dos, por la Real y por los cuartos de final”
Jon Pacheco el central de la Real Sociedad cedido en el Alaves destaca que este partido es doblemente especial para él, por enfrentarse a la Real y por ser los cuartos de final de la copa. Además, el jugador baztanés cree que será un partido “muy apretado”, que se decidirá por detalles.
Coudet: “Ojalá podamos hacer un gran partido y mostrar un muy buen fútbol; la final para nosotros es esta”
El Alavés jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, en Mendizorroza. Coudet, en rueda de prensa, ha dejado claro que “van a por todas” ya que, aunque la Copa tenga más fases, lo de mañana es “eliminatoria, todo o nada”.
Ángel Pérez, en su presentación con el Alavés: "De mí nunca va a faltar trabajo, humildad y sacrificio"
Ángel Pérez ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Alavés, y ha destacado las ganas que tiene de trabajar y de adaptarse lo antes posible a la dinámica del equipo babazorro.
El delantero Ibrahim Diabate refuerza al Alavés hasta el final de la temporada 2025-2026
Diabate llega al club vasco como cedido, desde el GAIS, de la Liga de Suecia; tiene 26 años, y ha jugado en los filiales del Mallorca y del Sevilla.
Raúl Fernández, portero del Alavés: "Creo que va a ser una eliminatoria muy competida"
Raúl Fernández, portero del Alavés, ha hablado sobre la eliminatoria de cuartos de final que enfrentará al conjunto babazorro a la Real Sociedad este miércoles en Mendizorrotza.
El Deportivo Alavés refuerza su zaga con la cesión de Ville Koski
El jugador finlandés jugará en el cuadro albiazul lo que resta de temporada en calidad de cedido por el NK Istra.
El Alavés remonta y gana al Espanyol consiguiendo así su segunda victoria consecutiva (1-2)
El conjunto vitoriano ha salido reforzado del RCDE Stadium tras darle la vuelta a un partido que ha confirmado la mala racha equipo catalán.
El central del Alavés Nikola Maras jugará cedido en el Mirandés
El jugador serbio no entraba en los planes de Eduardo Coudet desde principio de curso, y podrá estrenarse ahora en las filas de los ‘jabatos’ en Segunda División.
Chacho Coudet: "Nos sentimos más cómodos jugando en casa, pero queremos sostener la buena dinámica del equipo"
El Alavés se enfrenta al Espanyol en la siguiente jornada de Liga y el entrenador del equipo babazorro, Chacho Coudet, ha analizado el encuentro.