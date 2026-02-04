El medio centro hispano-argentino Gustavo Albarracín, del Alavés, jugará cedido en el NK Istra croata, tras romper el préstamo en la SD Huesca, según ha anunciado este miércoles el club babazorro.

El joven futbolista de 19 años jugará en el conjunto de Pula, a las órdenes de Oriol Riera, hasta final de temporada.

Albarracín se incorporó al club vitoriano el pasado verano con un acuerdo de cuatro temporadas y fue cedido al Huesca, de la LaLiga Hypermotion, pero no ha tenido el protagonismo suficiente en el conjunto oscense.

Por este motivo, el club babazorro ha decidido cambiar la situación del jugador, que ya está enrolado en las filas del NK Istra, propiedad del Alavés y que es tercero en la competición croata.