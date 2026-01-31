Fitxaketa
Ville Koskik utzita jokatuko du Alavesen

Finlandiako atzelariak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde babazorroan, NK Istrak utzita.

Alavesek eta NK Istrak akordioa adostu dute Ville Koski (Tude, Finlandia, 2002ko urtarrilaren 27a)  2025-2026 denboraldiaren amaierara arte talde babazorroan utzita jolasteko.

Koski defentsa zentrala da, Finlandiako selekzioarekin aritu da kategoria guztietan, eta NK Istraren jokaldi onenetako bat da. Kroaziako taldea egun Europako postuetan dago.

Arabako errefortzu berria Finlandiako PKKU klubeko beheko mailetan hezi zen. Ibilbide profesionala FC Honka Espooko taldean hasi ondoren, 2023-24 denboraldian Kroaziako futbolera egin zuen jauzi, NK Istrak fitxatuta. 64 partida ofizial jokatu ditu talde horrekin.

Futbola Alaves EA Sports Liga

