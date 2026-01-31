El Deportivo Alavés refuerza su zaga con la cesión de Ville Koski
El jugador finlandés jugará en el cuadro albiazul lo que resta de temporada en calidad de cedido por el NK Istra.
El Deportivo Alavés y el NK Istra han alcanzado un acuerdo para la incorporación de Ville Koski (Tuusula, Finlandia, 27 de enero de 2002), que llega al conjunto albiazul en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada.
Koski es un defensa central, internacional con Finlandia en todas sus categorías y uno de los máximos valores del NK Istra, que ocupa actualmente puestos europeos con su tercera posición en la liga croata.
El nuevo refuerzo albiazul se formó en las categorías inferiores del PKKU finlandés. Tras iniciar su trayectoria profesional en el FC Honka, dio el salto al fútbol croata en la temporada 2023-24, incorporándose al NK Istra, club con el que ha disputado 64 partidos oficiales entre Copa y Súper Sport HNL, siendo uno de sus baluartes en defensa.
Según el club, "se trata de un zaguero que destaca por su solidez, contundencia defensiva e infranqueabilidad, además de aportar una buena salida de balón". El futbolista llegará a Vitoria-Gasteiz en las próximas horas para incorporarse a la disciplina albiazul.
