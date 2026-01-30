Lagapena
Nikola Marasek utzita jokatuko du Mirandesen

Jokalari serbiarra ez da Eduardo Coudeten planetan sartu ikasturte hasieratik, eta orain Bigarren Mailako Mirandes taldean jokatzeko aukera izango du.

 

Alavesek eta Mirandesek Nikola Marasen lagapena adostu dute denboraldi amaierara arte, talde arabarrak jakinarazi duenez.

Erdilari serbiarra ez da Eduardo Coudeten planetan sartu ikasturte hasieratik, eta orain Bigarren Mailako Mirandes taldean jokatzeko aukera izango du.

Marasek 30 urte ditu, eta 2022/2023 ikasturtean iritsi zen Alavesera. Talde babazorroan 20 partida jokatu zituen Espainiako futboleko bigarren mailan.

Ondoren, Levanten jokatu zuen utzita, eta joan den denboraldian Sportingen izan zen. 


