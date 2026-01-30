Cesión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El central del Alavés Nikola Maras jugará cedido en el Mirandés

El jugador serbio no entraba en los planes de Eduardo Coudet desde principio de curso, y podrá estrenarse ahora en las filas de los ‘jabatos’ en Segunda División.
Nikola Maras
Nikola Maras. Foto: @Alaves
Euskaraz irakurri: Nikola Marasek utzita jokatuko du Mirandesen
author image

EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés y el Mirandés han acordado la cesión del defensa Nikola Maras hasta final de temporada, según ha informado el club babazorro.

El central serbio no entraba en los planes de Eduardo Coudet desde principio de curso, y podrá estrenarse ahora en las filas de los ‘jabatos’ en Segunda División.

Maras, de 30 años, llegó al Alavés en el curso 2022/2023 donde jugó 20 partidos en la segunda categoría del fútbol español.

Posteriormente jugó como cedido en la misma categoría en el Levante y luego, la temporada pasada, en el Sporting de Gijón, donde disputó 27 encuentros.


Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X