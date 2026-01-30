El central del Alavés Nikola Maras jugará cedido en el Mirandés

El Deportivo Alavés y el Mirandés han acordado la cesión del defensa Nikola Maras hasta final de temporada, según ha informado el club babazorro.



El central serbio no entraba en los planes de Eduardo Coudet desde principio de curso, y podrá estrenarse ahora en las filas de los ‘jabatos’ en Segunda División.



Maras, de 30 años, llegó al Alavés en el curso 2022/2023 donde jugó 20 partidos en la segunda categoría del fútbol español.



Posteriormente jugó como cedido en la misma categoría en el Levante y luego, la temporada pasada, en el Sporting de Gijón, donde disputó 27 encuentros.





