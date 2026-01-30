LALIGA EA SPORTS
El Alavés remonta y gana al Espanyol consiguiendo así su segunda victoria consecutiva (1-2)

El conjunto vitoriano ha salido reforzado del RCDE Stadium tras darle la vuelta a un partido que ha confirmado la mala racha equipo catalán.
Antonio Blanco of Deportivo Alaves celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Deportivo Alaves at RCDE Stadium on January 30, 2026 in Cornella, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 30/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Los jugadores del Alavés celebrando el gol de Antonio Blanco. Imagen: Europa Press
El Alavés ha vencido al Espanyol por 1-2 en el RCDE Stadium en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El equipo alavés ha remontado el gol inicial del conjunto local y se ha llevado los tres puntos. El triunfo ha confirmado la dinámica ascendente de los visitantes y ha evidenciado el mal momento de un Espanyol que solo ha sumado un punto en las últimas cinco jornadas.

El Espanyol se ha adelantado en el marcador en el minuto 15. Roberto Fernández ha culminado una buena acción ofensiva al rematar de cabeza, cerca del punto de penalti, un centro preciso de Carlos Romero desde la banda izquierda. 

La reacción del conjunto vitoriano no se ha hecho esperar. En el minuto 27, Antonio Blanco ha recogido un rechace de Dmitrovic en la frontal y ha conectado un disparo con la izquierda que, tras rebotar en Calero, ha superado a la defensa local y ha terminado en el fondo de la red.

El gol definitivo ha llegado en el minuto 71 y a consecuencia de un error defensivo del Espanyol. Cabrera ha fallado en una cesión hacia su portero y ha permitido que Toni Martínez robara el balón y asistiera a Lucas Boyé, que solo ha tenido que empujarla para firmar el 1-2. El Espanyol ha buscado el empate en el tramo final, incluso ha visto cómo se le anulaba un gol por fuera de juego, pero el Alavés ha resistido y ha cerrado una victoria de mérito.

