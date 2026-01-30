El Alavés remonta y gana al Espanyol consiguiendo así su segunda victoria consecutiva (1-2)

El gol definitivo ha llegado en el minuto 71 y a consecuencia de un error defensivo del Espanyol. Cabrera ha fallado en una cesión hacia su portero y ha permitido que Toni Martínez robara el balón y asistiera a Lucas Boyé, que solo ha tenido que empujarla para firmar el 1-2. El Espanyol ha buscado el empate en el tramo final, incluso ha visto cómo se le anulaba un gol por fuera de juego, pero el Alavés ha resistido y ha cerrado una victoria de mérito.