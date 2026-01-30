El Alavés remonta y gana al Espanyol consiguiendo así su segunda victoria consecutiva (1-2)
El Alavés ha vencido al Espanyol por 1-2 en el RCDE Stadium en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El equipo alavés ha remontado el gol inicial del conjunto local y se ha llevado los tres puntos. El triunfo ha confirmado la dinámica ascendente de los visitantes y ha evidenciado el mal momento de un Espanyol que solo ha sumado un punto en las últimas cinco jornadas.
El Espanyol se ha adelantado en el marcador en el minuto 15. Roberto Fernández ha culminado una buena acción ofensiva al rematar de cabeza, cerca del punto de penalti, un centro preciso de Carlos Romero desde la banda izquierda.
La reacción del conjunto vitoriano no se ha hecho esperar. En el minuto 27, Antonio Blanco ha recogido un rechace de Dmitrovic en la frontal y ha conectado un disparo con la izquierda que, tras rebotar en Calero, ha superado a la defensa local y ha terminado en el fondo de la red.
El gol definitivo ha llegado en el minuto 71 y a consecuencia de un error defensivo del Espanyol. Cabrera ha fallado en una cesión hacia su portero y ha permitido que Toni Martínez robara el balón y asistiera a Lucas Boyé, que solo ha tenido que empujarla para firmar el 1-2. El Espanyol ha buscado el empate en el tramo final, incluso ha visto cómo se le anulaba un gol por fuera de juego, pero el Alavés ha resistido y ha cerrado una victoria de mérito.
El central del Alavés Nikola Maras jugará cedido en el Mirandés
El jugador serbio no entraba en los planes de Eduardo Coudet desde principio de curso, y podrá estrenarse ahora en las filas de los ‘jabatos’ en Segunda División.
Chacho Coudet: "Nos sentimos más cómodos jugando en casa, pero queremos sostener la buena dinámica del equipo"
El Alavés se enfrenta al Espanyol en la siguiente jornada de Liga y el entrenador del equipo babazorro, Chacho Coudet, ha analizado el encuentro.
Angel Pérez, nuevo fichaje del Alavés
El club babazorro y la SD Huesca han llegado un acuerdo por el que Pérez jugará en el conjunto alavés hasta junio de 2030.
Carlos Vicente deja el Alavés y se marcha al Birmingham City
Ambas entidades han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador maño. Carlos Vicente llegó a Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2023, procedente del Racing de Ferrol. El jugador ha disputado 81 partidos con la elástica albiazul. Vicente ha firmado con el conjunto inglés hasta 2029.
Toni Martínez sobre la salida de Carlos Vicente al Birmingham: "Calebe puede asumir su rol"
El delantero murciano del Alavés se ha mostrado contento porque ante el Betis se mostraron las buenas sensaciones que tenían. Preguntado por el regreso de Facundo Garcés tras recibir las medidas cautelares del TAS tras ser sancionado, ha manifestado que “es espectacular tenerle de vuelta”.
El Alavés cede a Moussa Diarra al Anderlecht hasta el final de la temporada 2025-2026
El conjunto belga, además, se reserva una opción de compra sobre el defensa. Diarra ha jugado 32 partidos oficiales con el Alavés, desde el verano de 2024.
El TAS suspende cautelarmente la sanción a Facundo Garcés
Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, el defensa malasio de origen argentino podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad. Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo babazorro.
Toni Martínez: "Este equipo siempre da la cara"
El jugador del Alavés ha hablado sobre la victoria lograda ante el Betis (2-1) en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en Mendizorroza.
Victoria del Alavés ante el Betis para escapar del descenso (2-1)
Sivera se ha convertido en un muro en la portería, y Carlos Vicente y Toni Martínez han marcado los goles para sacar a los babazorros de los puestos de descenso.