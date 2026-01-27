Lagapena
Moussa Diarrak Anderlechten jokatuko du, Alavesek utzita, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte

Belgikako taldeak, gainera, jokalaria erosteko aukera izango du. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu Alavesekin, 2024ko udaratik.

Moussa Diarra (Alaves).

Moussa Diarra 2024tik aritu da Alavesen. Argazkia: Europa Press.

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Moussa Diarra Alaveseko jokalariak Belgian Pro League txapelketako Anderlecht taldean jokatuko du, utzita, 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte, asteartean Gasteizko klubak adierazi duenez. Belgikako taldeak, gainera, jokalaria erosteko aukera izango du; atzelariak 32 partida ofizial jokatu ditu Alavesekin, 2024ko udaratik.

Moussa Diarra, 25 urtekoa bera, Toulouse taldetik iritsi zen Alavesera. Orain, Anderlechten jarraituko du bere kirol ibilbidea; Bruselako taldea laugarren postuan dabil, Belgikako Ligan. 

Futbola Fitxaketak Alaves

