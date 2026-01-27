El Alavés cede a Moussa Diarra al Anderlecht hasta el final de la temporada 2025-2026

El Alavés ha cedido a Moussa Diarra al Anderlecht, de la Belgian Pro League, hasta el final de la temporada 2025-2026, tal y como ha anunciado el club vitoriano este martes. El conjunto belga, además, se reserva una opción de compra sobre el defensa, que ha jugado 32 partidos oficiales con el Alavés, desde el verano de 2024.

Moussa Diarra, de 25 años, llegó al Alavés desde el Toulouse; ahora, continúa su carrera en el Anderlecht, que ocupa la cuarta posición en la Liga de Bélgica.