El Alavés cede a Moussa Diarra al Anderlecht hasta el final de la temporada 2025-2026

El conjunto belga, además, se reserva una opción de compra sobre el defensa. Diarra ha jugado 32 partidos oficiales con el Alavés, desde el verano de 2024.
Moussa Diarra (Alaves).
Moussa Diarra ha jugado una temporada y media en el Alavés. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Moussa Diarrak Anderlechten jokatuko du, Alavesek utzita, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El Alavés ha cedido a Moussa Diarra al Anderlecht, de la Belgian Pro League, hasta el final de la temporada 2025-2026, tal y como ha anunciado el club vitoriano este martes. El conjunto belga, además, se reserva una opción de compra sobre el defensa, que ha jugado 32 partidos oficiales con el Alavés, desde el verano de 2024.

Moussa Diarra, de 25 años, llegó al Alavés desde el Toulouse; ahora, continúa su carrera en el Anderlecht, que ocupa la cuarta posición en la Liga de Bélgica.

Fútbol

