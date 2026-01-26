URTEBETEKO ZIGORRA

Kirola Arbitratzeko Auzitegiak bertan behera utzi du Facundo Garcesi ezarritako zigorra

Behin-behineko neurri honek indarrean dirauen bitartean, argentinar jatorriko Malaysiako atzelariak bere jarduera profesionala normaltasunez aurrera eraman ahal izango du. Beraz, jokalaria talde babazorroaren entrenamenduetara itzuliko da, eta partidak jokatu ahal izango ditu.

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek ohar baten bidez jakinarazi duenez, Kirola Arbitratzeko Auzitegiak (KAA) onartu egin du Facundo Garcesek egindako eskaera eta 12 hilabeteko zigorra behin-behinean bertan behera utzi dio, FIFAren Diziplina Batzordeak 2025eko irailaren 25ean erabakitako eta 2025eko azaroaren 3an FIFAren Apelazio Batzordeak berretsitako zigorrari buruzko apelazio prozeduraren esparruan.

Ondorioz, eta KAAren erabakiak jasotzen duen bezala, "futbolarekin zerikusia duen jarduera ororen 12 hilabeteko debekua behin-behinean bertan behera geratzen da".

Behin-behineko neurri horrek indarrean dirauen bitartean, Facundo Garcesek normaltasunez aurrera eraman ahal izango du bere jarduera profesionala, gerora KAAk gaiaren muinari buruz hartuko duen erabakiaren kalterik gabe. Beraz, jokalaria talde babazorroaren dinamikara itzuliko da.

Iragan irailean FIFAren Diziplina Batzordeak 12 hilabetez futbolari lotutako edozein jardueratan aritzeko aukera debekatu zien Alaveseko atzelariari eta beste sei jokalariri, dokumentuak faltsutzea egotzita.

Futbola Alaves

