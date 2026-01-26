El Deportivo Alavés ha informado mediante una nota que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha estimado la solicitud de suspensión cautelar presentada por Facundo Garcés en el marco del procedimiento de apelación relativo a la sanción acordada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA el 25 de septiembre de 2025 y confirmada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 3 de noviembre de 2025.

En consecuencia, y tal y como recoge la resolución del TAS, “la sanción de 12 meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol queda suspendida provisionalmente”.

Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, Facundo Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció el pasado septiembre la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista malasio de origen argentino y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.