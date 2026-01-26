Tribunal Arbitral del Deporte
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El TAS suspende cautelarmente la sanción a Facundo Garcés

Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, el defensa malasio de origen argentino podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad. Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo babazorro.
Facundo Garces Alaves
El defensa del Alavés, Facundo Garcés, en un partido de LaLiga EASports. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: KAAk Facundo Garces Alaveseko jokalariari jarritako urtebeteko zigorra bertan behera utzi du
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha informado mediante una nota que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha estimado la solicitud de suspensión cautelar presentada por Facundo Garcés en el marco del procedimiento de apelación relativo a la sanción acordada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA el 25 de septiembre de 2025 y confirmada por la Comisión de Apelación de la FIFA el 3 de noviembre de 2025.

En consecuencia, y tal y como recoge la resolución del TAS, “la sanción de 12 meses de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol queda suspendida provisionalmente”.

Mientras esta medida cautelar permanezca vigente, Facundo Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció el pasado septiembre la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista malasio de origen argentino y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

La FIFA prohíbe a Facundo Garcés jugar al fútbol durante un año
Fútbol Alavés

Te puede interesar

Denis Suárez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso. El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X