Chacho Coudet: "Etxean jokatzen dugu eta badakigu bertan indartsuagoak garela"

Chacho Coudet
18:00 - 20:00

Chacho Coudet. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Betis hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 21. jardunaldiari dagokion partidan. Aurkariaren hierarkia dela eta, garaipena lortzea oso garrantzitsua da babazorroentzat.

Alaves EA Sports Liga

Ander Guevara
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”

Deportivo Alaves jaitsiera postuetan sartu da. Chacho Coudeten taldea 1 eta 0 erori da Atletico Madrilen aurka.  Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

