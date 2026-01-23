ALAVÉS VS BETIS
Chacho Coudet: "Jugamos en casa y sabemos que allí nos hacemos más fuertes"

Chacho Coudet
18:00 - 20:00
Chacho Coudet. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Chacho Coudet: "Etxean jokatzen dugu eta badakigu han indartsuagoak garela"

Última actualización

Los babazorros recibirán este domingo al Betis en Mendizorrotza, en el encuentro correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga EA Sports. Debido a la jerarquía del rival, sumar una victoria como local es muy importante para el Alavés.

Alavés LaLiga EA Sports

Denis Suárez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso. El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 
