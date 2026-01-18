Atletico Madril vs Alaves (1-0)
Denis Suarez: "Gaurko porrota gogorra da, baina Liga asko geratzen da"

Denis Suárez
18:00 - 20:00
Denis Suarez. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

 Deportivo Alavesek 1-0 galdu du Atletico Madrilen aurka igande honetan Metropolitanon jokatu duen partida eta jaitsiera postuetara jaitsi da.

Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.

Futbola Alaves EA Sports Liga

Ander Guevara
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ander Guevara: "Aurrerapauso bat eman behar dugu, autokritika egin, berriz ere irabaztera bueltatzeko”

