Atlético de Madrid vs. Alavés (1-0)
Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"

Denis Suárez
Denis Suárez. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Denis Suarez: "Gaurko porrota gogorra da, baina Liga asko geratzen da"
El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso.

El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

