Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"
El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso.
El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido.
Ander Guevara: "Hay que dar un paso adelante y hacer autocrítica para volver a ganar"
El Deportivo Alaves ha perdido por 1 a 0 ante el Atlético de Madrid. El tanto de cabeza Sorloth en el minuto 48 ha acabado con la resistencia del conjunto babazorro, que ha apretado en el tramo final y ha amenazado con llevarse un punto del Metropolitano, pero pasará la semana en posiciones de descenso, a un punto de la salvación.
El Alavés cae a la zona de descenso tras perder ante el Atlético (1-0)
El conjunto babazorro no ha hecho un buen partido en el Metropolitano, a pesar de haber podido lograr la igualada tras reaccionar en el tramo final. Sorloth ha marcado el gol de la victoria del Atlético nada más comenzar la segunda mitad.
Coudet: "Nos vamos a Segunda si nos distraemos con la Copa"
El Alavés se enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano, este domingo, en el partido de la 20ª jornada de LaLiga EA Sports.
Coudet se muestra “contento por el grupo” y apunta que se quedan “con muy buenas sensaciones”
El entrenador del Deportivo Alavés ha celebrado el pase a cuartos de final de Copa y ha considerado que redondearon “un muy buen partido” ante el Rayo Vallecano, “un rival muy difícil”.
Los goles de Toni Martínez y Carlos Vicente meten al Alavés en cuartos en un partido muy cerrado ante el Rayo (2-0)
Una equilibrada primera parte ha acabado con empate a cero, pero tras el descanso el Alavés ha encontrado el premio del gol y el camino se ha allanado con la posterior expulsión de Isi Palazón.
Coudet: "Hace nueve años que el Alavés no se clasifica para cuartos, es ilusionante y sería lindo"
"Hicimos la mejor primera vuelta de los últimos cinco años, no es poco, mañana tenemos la oportunidad de pasar a cuartos, que hace nueve años que el club no lo consigue, entonces no es poco", ha enfatizado el entrenador babazorro.
Toni Martínez: “Hemos hecho una primera parte muy digna, pero en un abrir y cerrar de ojos íbamos 3-0”
El Alavés ha sufrido una contundente derrota ante el Villarreal a pesar de haber jugado una buena primera parte. Toni Martínez ha marcado el tanto del conjunto babazorro con un potente disparo en el minuto 85.
El Alavés lucha pero cae ante un Villarreal demoledor (3-1)
El Glorioso ha caído 3-1 ante el Villarreal tras un primer tiempo igualado. En la segunda mitad, los goles de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze han decidido el partido, mientras que Toni Martínez ha recortado distancias en el 85. Los babazorros han encajado tres goles sin cometer errores.
Chacho Coudet: "Para parar a un tercer equipo tengo cinco jugadores del filial"
El Alavés, después de perder con Osasuna y empatar con el Oviedo, visita mañana a un Villarreal que no afloja, ahora mismo es tercero. Sobre el momento que vive su equipo y el partido de mañana, ha hablado el Chacho Coudet.