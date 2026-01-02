Alaves vs Oviedo
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"

Chacho Coudet
Chacho Coudet. Argazkia: EITB.

Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.

Futbola EA Sports Liga Alaves Mendizorrotza

