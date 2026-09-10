El Paris Saint-Germain empezó con buen pie su defensa del título de la Champions League, ganando con solvencia al Slovan de Bratislava, con triplete de Ferrán Torres, doblete de Dembélé y otro gol de Fabián Ruiz. Los de Luis Enrique solventaron el partido en la primera media hora de juego.

El Barcelona, por su parte, debutó con una goleada frente al Feyenoord neerlandés (5-1), gracias a los tantos de Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus en el Camp Nou.

El Arsenal fue otro de los vencedores de la noche, tras superar al Nápoles (0-1), en un encuentro que el conjunto de Mikel Arteta dominó, destacando la actuación de Martin Odegaard, que decidió el partido con un gran disparo desde la frontal en el minuto 75.

Completaron la jornada la victoria del Liverpool en casa frente al Atlético de Madrid por 2-1, la remontada del Sporting Portugal sobre el Galatasaray (3-1), así como el triunfo del Sttutgart ante el Viking FK por 3-1.

Este jueves concluye la primera jornada de la Fase Liga de la Champions League con los siguientes encuentros: Fenerbahçe-Roma, PSV Eindhoven-Shaktar Donetsk, Bayern Munich-Bodø/Glimt, Manchester United-Sabah, Como-RB Leipzig y Slavia de Praga-Lens.