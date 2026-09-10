La final de la Euskal Herria Txapela, Real Sociedad-Athletic Club, el 2 de octubre en Anoeta

La Real Sociedad y el Athletic Club se enfrentarán en la final de la Euskal Herria Txapela el próximo 2 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en Anoeta.

Esta cita mide a los dos equipos vascos que más puntos han obtenido en la pasada liga en los encuentros disputados entre sí. El partido arrancará a las 19:00 horas y podrá verse en directo en EITB.

Este derbi servirá, además, para rendir homenaje a Mikel Etxarri. El que fuera técnico de la Real Sociedad durante décadas y entrenador de la Euskal Selekzioa en su última etapa, recibirá el reconocimiento de toda la afición euskaldun por toda su trayectoria en los banquillos y su labor en la formación de los entrenadores vascos.