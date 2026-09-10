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La final de la Euskal Herria Txapela, Real Sociedad-Athletic Club, el 2 de octubre en Anoeta

EITB ofrecerá el encuentro en directo, a partir de las 19:00 horas.

Beñat Turrientes y Iñigo Ruiz de Galarreta pugnan por un balón durante el derbi disputado entre el Athletic y la real Sociedad el 1 de febrero de 2026.
Imagen de archivo de un derbi
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Txapelaren finala, Reala-Athletic Club, urriaren 2an Anoetan
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Última actualización

La Real Sociedad y el Athletic Club se enfrentarán en la final de la Euskal Herria Txapela el próximo 2 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en Anoeta. 

Esta cita mide a los dos equipos vascos que más puntos han obtenido en la pasada liga en los encuentros disputados entre sí. El partido arrancará a las 19:00 horas y podrá verse en directo en EITB.

Este derbi servirá, además, para rendir homenaje a Mikel Etxarri. El que fuera técnico de la Real Sociedad durante décadas y entrenador de la Euskal Selekzioa en su última etapa, recibirá el reconocimiento de toda la afición euskaldun por toda su trayectoria en los banquillos y su labor en la formación de los entrenadores vascos.

 

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