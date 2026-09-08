RACING-OSASUNA (2-4)

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Osasuna gana al Racing y pasa a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina

Osasuna ha sido superior al Racing consiguiendo un 2-4 en el marcador y pasando así a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina.

Nora de Torre
Nora de Torre celebrando el gol marcado en el partido de la Copa de la Reina ante el Racing. Foto: Osasuna Femenino
Euskaraz irakurri: Osasunak Racing garaitu du eta Erregina Kopako bigarren kanporaketara igaro da
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Osasuna Femenino ha logrado pasar a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina tras ganar por 2-4 al Racing de Santander en Astillero. 

Las rojillas han sido superiores en el encuentro. En la primera mitad del partido, Nora de Torres ha marcado el 0-1 después de recibir un pase en profundidad y superar a la defensa cántabra. Tras el descanso, Osasuna ha aumentado su ventaja gracias a Iraia López, que ha aprovechado una acción de presión para hacer el segundo. Poco después, Irati Igoa ha conseguido el 0-3 con un tiro por encima de Inés García, dejando la eliminatoria muy cerca de quedar sentenciada.

El conjunto cántabro no se ha rendido y Aitana García ha recortado distancias con el 1-3, aunque Osasuna ha sabido mantener la ventaja. Cuando el Racing buscaba acercarse en el marcador, Iraia López ha vuelto a aparecer para marcar el cuarto tanto y completar su doblete. En los últimos minutos, Mariajo ha transformado un penalti a favor del Racing y ha establecido el definitivo 2-4.

Con este resultado, Osasuna ha certificado su clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina.

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