Osasuna gana al Racing y pasa a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina

Osasuna Femenino ha logrado pasar a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina tras ganar por 2-4 al Racing de Santander en Astillero.

Las rojillas han sido superiores en el encuentro. En la primera mitad del partido, Nora de Torres ha marcado el 0-1 después de recibir un pase en profundidad y superar a la defensa cántabra. Tras el descanso, Osasuna ha aumentado su ventaja gracias a Iraia López, que ha aprovechado una acción de presión para hacer el segundo. Poco después, Irati Igoa ha conseguido el 0-3 con un tiro por encima de Inés García, dejando la eliminatoria muy cerca de quedar sentenciada.

El conjunto cántabro no se ha rendido y Aitana García ha recortado distancias con el 1-3, aunque Osasuna ha sabido mantener la ventaja. Cuando el Racing buscaba acercarse en el marcador, Iraia López ha vuelto a aparecer para marcar el cuarto tanto y completar su doblete. En los últimos minutos, Mariajo ha transformado un penalti a favor del Racing y ha establecido el definitivo 2-4.

Con este resultado, Osasuna ha certificado su clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina.