Osasuna gana al Racing y pasa a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina
Osasuna ha sido superior al Racing consiguiendo un 2-4 en el marcador y pasando así a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina.
Osasuna Femenino ha logrado pasar a la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina tras ganar por 2-4 al Racing de Santander en Astillero.
Las rojillas han sido superiores en el encuentro. En la primera mitad del partido, Nora de Torres ha marcado el 0-1 después de recibir un pase en profundidad y superar a la defensa cántabra. Tras el descanso, Osasuna ha aumentado su ventaja gracias a Iraia López, que ha aprovechado una acción de presión para hacer el segundo. Poco después, Irati Igoa ha conseguido el 0-3 con un tiro por encima de Inés García, dejando la eliminatoria muy cerca de quedar sentenciada.
El conjunto cántabro no se ha rendido y Aitana García ha recortado distancias con el 1-3, aunque Osasuna ha sabido mantener la ventaja. Cuando el Racing buscaba acercarse en el marcador, Iraia López ha vuelto a aparecer para marcar el cuarto tanto y completar su doblete. En los últimos minutos, Mariajo ha transformado un penalti a favor del Racing y ha establecido el definitivo 2-4.
Con este resultado, Osasuna ha certificado su clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina.
Te puede interesar
Los equipos de LaLiga que jugarán la Champions League 26/27 ya conocen sus rivales de la fase liga
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal ya saben contra qué equipos jugarán en la primera ronda.
La FIFA sanciona con 10 partidos al argentino Paredes por los incidentes tras la final del Mundial
La Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol ha anunciado multas y castigos para los implicados en la trifulca. Además de Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Gavi, Roberto Ayala y la Asociación del Fútbol Argentino también han sido sancionados.
Los goles de la final de EH Kopa entre la Real y el Athletic (3-1)
La Real ha ganado 3-1 al Athletic en la final de la EH Kopa disputada en Irún. Con un gol de Iraia, el equipo rojiblanco ha sido el encargado de abrir el marcador. Las txuri-urdin, por su parte, han empatado con un gol de Chacon. En la segunda parte, Seleenfreund ha metido de cabeza, y Nerea ha dado el último golpe de la victoria de la Real con el tercero.
Osasuna se medirá al Racing de Santander y el Bizkerre al Burgos en primera ronda de la Copa de la Reina
Esta primera eliminatoria se disputará los días 8, 9 y 10 de septiembre a partido único.
La Real a la final de EH Kopa tras derrotar al Eibar en los penaltis
La Real Sociedad ha ganado la segunda semifinal de la Euskal Herria Kopa ante el Eibar. En los 90 minutos han acabado 1-1 en el marcador, por lo que se han jugado el pase la final a penaltis. El equipo donostiarra ha ganado a las armeras por 4-1 proclamandose las segundas finalistas después del Athletic.
El Athletic, a la final de la EH Kopa tras ganar 3-0 al Alavés
El Athletic Club ha derrotado 3-0 al Alavés en la primera semifinal de la Euskal Herria Kopa disputada en Amurrio. Los goles de Zugasti, Valero y Benito han metido al equipo rojiblanco en la final. El rival se decidirá entre la Real Sociedad y el Eibar, el domingo, en Azkoitia.
El PSG conquista su segunda Supercopa europea consecutiva a costa del Aston Villa de Emery (2-1)
Kvaratskhelia ha adelantado a los franceses en la primera, pero Madjo ha empatado la final antes del descanso. En la reanudación, Doué ha deshecho la igualada con el segundo y definitivo gol.
Presentada la edición de 2026 de la Euskal Herria Kopa, con los cuatro equipos vascos de la Liga F Moeve
El día 15, en Amurrio, el Alavés y el Athletic jugarán la primera semifinal, en tanto que el 16, en Azkoitia, Eibar y Real Sociedad buscarán un puesto en la final, que tendrá lugar en Irun el día 19.
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.