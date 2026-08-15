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El Athletic a la final de la EH Kopa tras ganar 3-0 al Alavés

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EH Kopa Athletic-Alaves
18:00 - 20:00

Partido entre Athletic y Alavés, semifinal de la EH Kopa. Imagen: Athletic Club

Euskaraz irakurri: Athletic EH Kopako finalera, Alavesi 3-0 irabazita
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic Club ha derrotado 3-0 al Alavés en la primera semifinal de la Euskal Herria Kopa disputada en Amurrio. Los goles de Zugasti, Valero y Benito han metido al equipo rojiblanco en la final. El rival se decidirá entre la Real Sociedad y el Eibar, el domingo, en Azkoitia.

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