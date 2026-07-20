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Histórico de goleadores del Mundial y listado de goleadores del Mundial 2026

Desde que, en 1930, en Uruguay, se disputase, por primera vez, el Campeonato del Mundo, grandes jugadores han inscrito su nombre en la relación de futbolistas que han marcado goles en el Mundial; repasamos quiénes son los hombres que han conseguido más goles en las fases finales de los Mundiales, y quiénes han sido los máximos goleadores del Mundial 2026.
Kylian Mbappé, máximo goleador del mundial 2026 y de los mundiales. Foto: Europa Press

Kylian Mbappé, máximo goleador del mundial 2026 y de los mundiales. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Munduko Txapelketako golegilerik onenen zerrenda historikoa eta 2026ko Munduko Txapelketako goleatzailerik onenak
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Última actualización

El Campeonato del Mundo de fútbol se disputó por primera vez en 1930, en Uruguay. Desde aquella primera edición, grandes jugadores han inscrito su nombre en la relación de futbolistas que han marcado goles en el Mundial; pero… ¿quiénes son los que más tantos han conseguido? 

Histórico de máximos goleadores de los mundiales

Varios de los futbolistas que aparecen en esa relación también figuran en la lista de jugadores que han marcado más goles en el Mundial de 2026. 

Top 10 de goleadores del Mundial 2026

Mundial de fútbol 2026 Lionel Messi Mbappé Fútbol Otras competiciones de fútbol Mikel Oyarzabal Cristiano Ronaldo

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