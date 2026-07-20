Desde que, en 1930, en Uruguay, se disputase, por primera vez, el Campeonato del Mundo, grandes jugadores han inscrito su nombre en la relación de futbolistas que han marcado goles en el Mundial; repasamos quiénes son los hombres que han conseguido más goles en las fases finales de los Mundiales, y quiénes han sido los máximos goleadores del Mundial 2026.