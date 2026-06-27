Espainiak bere multzoko lidergoa eskuratu du, Uruguai kanpoan geratu da, eta Cabo Verdek historia egin du Munduko Txapelketan
Espainiako selekzioak 0-1 garaitu du Uruguai, eta H multzoko lehen postua ziurtatu du. Cabo Verdek, berriz, historia egin du, final-hamaseirenetara sailkatu baita bere lehen Munduko Txapelketan. G multzoan, berriz, Belgikak eta Egiptok hurrengo faserako txartela eskuratu dute.
Espainiak 2026ko Munduko Txapelketan pauso sendoarekin jarraitzen du aurrera, H Multzoko lehen postua lortuta, Luis de la Fuentek zuzentzen duen selekzioak 0-1 irabazi baitio Uruguairi.
Partidako gol bakarra Alex Baenak sartu du, Muslera atezainak lehen zatian egindako akatsa aprobetxatuz.
Partida oso lehiatua eta fisikoa izan da. Espainiak zailtasunak izan ditu abagune argiak sortzeko, baloi zirkulazio motelarekin eta Lamine Yamal eta Pedri jokalarien eragin eskasarekin. Uruguaik, berriz, Marcelo Bielsaren zuzendaritzapean, partida oso bizia, presio handikoa eta zelai erdian borroka gogorrekoa planteatu du.
Bigarren zatian, norgehiagoka are gogorragoa bilakatu da, eta gol aukera gutxi izan dira. De la Fuenteren taldeak aukerak izan ditu partida erabakita uzteko, baina ez da oso fin ibili azken pasea egiteko orduan. Uruguai, berriz, azken unera arte borrokatu da berdinketaren bila, bizirik jarraitzea ahalbidetuko baitzion, baina ez du lortu, eta, ondorioz, kanporatuta geratu da.
Bertsiorik onena eskaini ez badu ere, Espainiak aurre egiten, bere aukera baliatzen eta garaipena ziurtatzen jakin du, nahiz eta jokoan zalantza batzuk utzi.
Bestalde, Cabo Verdek egun historikoa izan du, Afrikako selekzioak final-hamaseirenetara sailkatu baita bere lehen Munduko Kopan, Saudi Arabiaren aurka 0-0 berdinduta. Izan ere, Pedro Leitao Brito Bubista hautatzaileak zuzentzen duen taldeak ez du partidarik galdu multzoen fasean, eta maila handiko aurkariak gainditu ditu.
G Multzoan, Belgikak une garrantzitsuenean erreakzionatzen jakin du, bi partida berdindu ondoren, txapelketako lehen garaipena lortu baitu Zeelanda Berria 1-5 garaituta. Leandro Trossard izan da garaipenaren liderra (2 gol egin ditu), eta Kevin De Bruynek, Romelu Lukakuk eta Alexis Saelemaekersek egindako golek garaipena borobildu dute.
Egiptok, bere aldetik, sailkapena ziurtatu du Iranen aurka 1-1 berdinduta. Partida emozio handikoa izan da azken unera arte, Iranek garaipena gertu izan baitu azken minutuetan, baina VARek baliorik gabe utzi du gol bat jokoz kanpokoa adierazita, eta langara egindako erremate batek markagailua iraultzea eragotzi du. Egiptok multzoko 2. postuan bukatu du, eta Iranek itxaron egin beharko du 3. postuan sailkatu diren selekzioen artean sailkatuko den jakiteko.
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