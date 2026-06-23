Norvegiako zaleek arraun egin dute Times Squaren
Norvegiako zaleek jada aski ezaguna den eran animatzen dute euren selekzioa: arraunean. Atzo, hainbat zale bildu ziren New Yorkeko Times Squaren eta irudi ikusgarriak utzi dituzte lehorreko arraunlariek.
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2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Frantzia eta Norvegia final-hamaseirenetarako sailkatu dira, eta Aljeriak lehen hiru puntuak lortu ditu
Frantziako selekzioa 3-0 nagusitu zen Iraken aurka, Norvegiak Senegali 3-2 irabazi zion, eta Aljeriak garaipena lortu zuen Jordaniaren aurka (1-2).
Messik bere itzala handitu du, Argentinak Austriari irabazi dio, eta final-hamaseirenetan izango da (2-0)
Erabakitasunez eta 9. minutuan huts egindako penaltia madarikatu gabe, Messik eta Argentinak iragarpenak bete dituzte. Austriak presio itogarria egingo zuela espero zen, eta, azkenean, ez da horrenbesterako izan.
Messi, Munduko Txapelketen historiako golegilerik onena
Austriaren aurkako partidan, 38. minutuan, sartutako golarekin golegilerik onena bihurtu da izar agentinarra. 9. minutuan egin ahal izan du gola penalti puntutik, baina huts egin du. Neurketaren luzapenean bere bigarren gola sartu Messik. Oraingoz 18 gol dira, Klosek baino bi gehiago.
Egiptok Zeelanda Berria menderatu du (1-3), eta Uruguaik eta Cabo Verdek berdindu dute (2-2), Munduko Txapelketan
G multzoan, Egipto, Zeelanda Berriari gailenduta, lider dabil, lau puntu eskuratuta, eta H multzoan, ordea, Urugaik eta Cabo Verdek bina puntu dituzte, eta sailkapenean lau puntu dituen Espainiaren atzetik dabiltza, hirugarren eta azken jardunaldia gelditzen dela.
Oyarzabalek Espainiaren gol zaparrada zuzendu du Saudi Arabiaren aurka (4-0)
G multzoan, Belgikak eta Iranek golik gabe berdindu dute. Deabru gorriak nagusi izan dira jokoan, baina partida jokalari bat gutxiago zutela amaitu dute.
Undaven gol berantiarrak garaipena eman dio Alemaniari Boli Kostaren aurka (2-1)
Alemaniako selekzioak asko sufritutako garaipena lortu du Boli Kostaren aurka 2026ko Munduko Txapelketan, Deniz Undaven bi golei esker. Undavek azken hasperenean egin du behin betiko 2-1ekoa jarri duen gola, 94. minutuan.
Ekuadorrek ezin izan du Curaçaoren harresia gainditu (0-0), eta Japoniak Tunisia jipoitu du (0-4)
2026ko Munduko Txapelketako multzoen faseko bigarren jardunaldiak kontrako sentsazioak utzi ditu: Ekuadorrek golik gabeko berdinketa lortu du Curaçaoren aurka, eta Alemaniaren aurkako neurketan sailkapena izango du jokoan. Japoniak, berriz, erakustaldia eman du Tunisiaren aurka (0-4) eta ia ziurtatuta du hurrengo faserako txartela.
Brobbeyk eta Gakpok garaitu dute Suedia (5-1)
Ronald Koemanen selekzioak mendean hartu du Suediakoa, Interreko aurrelariaren bi golekin, Liverpooleko hegalekoaren beste birekin eta Summervilleren beste batekin, eta F multzoko lehen postua eskuratu du, Tunisiaren eta Japoniaren arteko partida jokatu aurretik.