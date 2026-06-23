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Norvegiako zaleek arraun egin dute Times Squaren

Iragarkia
Norvegiako Zaleak Times Squaren
18:00 - 20:00

Norvegiako zaleak, Times Squaren. Irudia: AP Newsroom

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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Norvegiako zaleek jada aski ezaguna den eran animatzen dute euren selekzioa: arraunean. Atzo, hainbat zale bildu ziren New Yorkeko Times Squaren eta irudi ikusgarriak utzi dituzte lehorreko arraunlariek.

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