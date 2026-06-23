La afición noruega rema al unísono en Times Square
Los aficionados noruegos animan a su selección de una forma muy curiosa,y, a estas alturas, conocida: remando. Ayer, los aficionados se congregaron en el Times Square de Nueva York y han dejado unas imágenes.
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Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Francia y Noruega se clasifican para los dieciseisavos, y Argelia suma sus primeros tres puntos
La selección gala se impuso 3-0 a Irak, Noruega ganó a Senegal 3-2 y Argelia se llevó la victoria ante Jordania por 1-2.
Messi agranda su leyenda, y Argentina vence a Austria y reserva plaza en dieciseisavos (2-0)
Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina han cumplido con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos.
Messi ya es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales
Con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria se ha convertido en el máximo goleador. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado. Por si no fuera suficiente, la estrella argentina ha hecho su segundo gol en el descuento. De momento suma 18, dos más que Klose.
Egipto remonta ante Nueva Zelanda (1-3), y Uruguay y Cabo Verde empatan (2-2), en el Mundial
En el grupo G, Egipto, tras ganar a Nueva Zelanda, es líder, con cuatro puntos, en tanto que, en el grupo H, Uruguay y Cabo Verde suman dos puntos, y se hallan, en la clasificación, por detrás de España, que tiene cuatro, a falta de la tercera y última jornada.
Oyarzabal lleva la batuta en la goleada de España a Arabia Saudí (4-0)
En el grupo G, Bélgica e Irán han empatado sin goles en un partido en el que los 'diablos rojos' han sido superiores, pero han acabado el partido en inferioridad.
Undav rescata a Alemania en el descuento y sentencia a Costa de Marfil (2-1)
La selección alemana logró una sufrida victoria ante Costa de Marfil en el Mundial 2026 gracias a un doblete de Deniz Undav, que firmó el 2-1 definitivo en el minuto 90+4 tras un partido muy exigente.
Ecuador se atasca ante Curazao (0-0) y Japón golea a Túnez (0-4)
La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó sensaciones opuestas: Ecuador no pasó del empate sin goles ante la debutante Curazao y se jugará su futuro ante Alemania, mientras que Japón dio un golpe de autoridad al vencer 0-4 a Túnez y acaricia la clasificación a los cruces.
Brobbey y Gakpo destrozan a Suecia (5-1)
La selección de Ronald Koeman golea a Suecia con un doblete del delantero del Inter, otro del extremo del Liverpool y un gol más de Summerville, que ya marcó ante Japón, y se alza al primer puesto del grupo F, a la espera del partido de la madrugada entre Túnez y Japón (6:00). Elanga ha marcado para Suecia.