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La afición noruega rema al unísono en Times Square

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Norvegiako Zaleak Times Squaren
18:00 - 20:00
Aficionados noruegos en Times Square. Imagen: AP Newsroom
Euskaraz irakurri: Norvegiako zaleek arraun egin dute Times Squaren
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Última actualización

Los aficionados noruegos animan a su selección de una forma muy curiosa,y, a estas alturas, conocida: remando. Ayer, los aficionados se congregaron en el Times Square de Nueva York y han dejado unas imágenes.

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