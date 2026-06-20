UNAI EMERY
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Unai Emery: "Premier League niretzat erakargarria da"

Iragarkia
Unai Emery, Aston Villako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Unai Emery, Aston Villako entrenatzailea.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aston Villa taldeko entrenatzaile hondarribiarrak etxean egun batzuk pasatzen ari da, ez baitu ahaztu nondik datorren. Premier Leagueko euskal entrenatzaileen egoera aztertu, eta Mikel Arteta, Andoni Iraola eta Xabi Alonso goraipatu ditu.

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