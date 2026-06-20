Emery, sobre Arteta, Iraola y Alonso: “Que estén en la Premier, es un mayor reto para mí”

El equipo marroquí gana por la mínima con un gol tempranero de Saibari a Escocia (0-1); dos goles de Cunha y uno de Vinicius dan el liderato de su grupo a Brasil tras ganar a Haití (3-0); y Paraguay suma su primera victoria en el Mundial (1-0) a pesar de jugar toda la segunda parte con un hombre menos contra Turquía, que se queda sin opciones de pasar de ronda.