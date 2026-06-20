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Emery, sobre Arteta, Iraola y Alonso: “Que estén en la Premier, es un mayor reto para mí”

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Unai Emery, Aston Villako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Unai Emery, entrenador del Aston Villa.
Euskaraz irakurri: Unai Emery: "Premier League niretzat oso erakargarria da"
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KIROLAK EITB

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El entrenador hondarribitarra del Aston Villa, que está pasando unos días en casa junto a su gente, nunca olvida de dónde viene. También aprovecha para analizar la situacion de los entrenadores vascos en la Premier League y no duda en ensalzar las figuras de Mikel Arteta, Andoni Iraola y Xabi Alonso.

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18:00 - 20:00
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Victorias de Marruecos y Brasil en el grupo C, mientras que Paraguay echa del Mundial a la Turquía de Arda Güler

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