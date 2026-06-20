Emery, sobre Arteta, Iraola y Alonso: “Que estén en la Premier, es un mayor reto para mí”
El entrenador hondarribitarra del Aston Villa, que está pasando unos días en casa junto a su gente, nunca olvida de dónde viene. También aprovecha para analizar la situacion de los entrenadores vascos en la Premier League y no duda en ensalzar las figuras de Mikel Arteta, Andoni Iraola y Xabi Alonso.
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Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Victorias de Marruecos y Brasil en el grupo C, mientras que Paraguay echa del Mundial a la Turquía de Arda Güler
El equipo marroquí gana por la mínima con un gol tempranero de Saibari a Escocia (0-1); dos goles de Cunha y uno de Vinicius dan el liderato de su grupo a Brasil tras ganar a Haití (3-0); y Paraguay suma su primera victoria en el Mundial (1-0) a pesar de jugar toda la segunda parte con un hombre menos contra Turquía, que se queda sin opciones de pasar de ronda.
Estados Unidos pasa a dieciseisavos venciendo a Australia (2-0)
Un gol en propia puerta de Cameron Burgess y una diana de cabeza de Alex Freeman en la primera mitad han entregado la victoria a Estados Unidos.
México se clasifica y Canadá hace historia con una goleada en el Mundial 2026
Los mexicanos se convierten en la primera selección en alcanzar los dieciseisavos tras vencer a Corea del Sur (1-0), mientras Canadá logra su primera victoria mundialista con un contundente 6-0 ante Catar en una noche marcada por la lesión de Ismael Koné.
Suiza desatasca el partido ante Bosnia (4-1) y República Checa y Sudáfrica firman tablas (1-1)
Suiza ha ganado el duelo ante Bosnia con un doblete de Johan Mamzambi y otros dos de Rubén Vargas y Granit Xhaka. La República Checa, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penalti de Teboho Mokoena a los 83, han empatado en Atlanta.
Inglaterra, Ghana y Colombia cierran con victoria la primera jornada de la fase de grupos del Mundial
En el grupo L, Inglaterra ha ganado, por 4-2, a Croacia, y Ghana, con Iñaki Williams en el banquillo, ha derrotado, 1-0, a Panamá; en el grupo K, Colombia ha superado, por 1-3, a Uzbekistán. El jueves y en la madrugada del viernes, arranca la segunda jornada del Campeonato del Mundo, con los partidos de los grupos A y B.
Portugal y Cristiano no pueden en su estreno con la rocosa RD Congo (1-1)
Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo ha frustrado a la selección portuguesa. El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.
Leo Messi empata con Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales
El futbolista de la selección de Argentina, con los tres tantos que ha marcado, este miércoles, ante Argelia, ya lleva 16, en los seis Campeonatos del Mundo que ha disputado en su carrera. A punto de cumplir 39 años, Messi tiene al menos dos partidos más, contra Austria y Jordania, para superar a Klose.
Argentina, con tres goles de Messi, supera a Argelia (3-0), Noruega gana ante Irak (1-4), y Austria derrota a Jordania (3-1), en el Mundial
Leo Messi ha hecho historia, en el debut de la vigente campeona, ya que, con sus tres tantos, ha igualado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico Campeonato del Mundo; en el partido Irak-Noruega, Erling Haaland ha marcado dos goles.