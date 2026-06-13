AEBk 4-1 garaitu du Paraguai, eta Kanadak eta Bosnia-Herzegovinak 1-1 berdindu dute
Etxeko selekzioek hasiera ezberdina izan dute 2026ko Munduko Kopan. AEBk 4-1 garaitu du Paraguai Los Angelesen, SoFi Stadiumean, lehen zatian erakustaldia emanda. Kanadak, bere aldetik, ezin izan du garaipena lortu bere zaleen aurrean, baina puntu bat eskuratu du Bosnia-Herzegovinaren aurka (1-1).
AEB vs Paraguai: erakustaldia debutean (4-1)
AEBk indarrez ekin dio Munduko Kopari. Mauricio Pochettinoren taldeak intentsitate handia erakutsi du hasieratik, eta baloiaren jabetza kontrolatu du, erasoan joko azkarra eta arriskutsua eginez.
Damian Bobadilla jokalari paraguaitarrak 7. minutuan bere atean sartutako gol goiztiarrak oreka hautsi du.
Christian Pulisic izan da partidako protagonista nagusietako bat, bere taldearen erasoko jokoa gidatuz. Folarin Balogunek 2 gol sartu ditu lehen zati ikusgarrian, eta partida ia erabakita utzi du.
Hala ere, areara bidalitako baloi batean, Mauriciok 3-1ekoa egin du 73. minutuan.
Luzapenean, Giovanni Reynak ginga jarri dio partidari 4-1ekoa eginez jaurtiketa bikain baten bidez.
16 urteko etenaldiaren ostean Munduko Kopa jokatzeko txartela lortu eta gero, Paraguai ez da gai izan etxeko taldearen erritmoari eusteko. Bigarren zatian hobeto aritu bada ere, AEBk kontrolpean izan du partida, eta hasiera sendoa eman dio txapelketari.
Kanada vs Bosnia-Herzegovina: emozioa eta berdinketa (1-1)
Kanadak ezin izan du garaipena lortu munduko txapelketa honetan etxean jokatu duen lehen partidan, baina berdinketa baliotsua lortu du Bosnia-Herzegovinaren aurka Torontoko estadioan.
Kanadako taldea partidaren zati handi batean nagusi izan da eta abaguneak sortu ditu, baina arazoak izan ditu berriro ate aurrean jokaldiak amaitzeko. Bosnia-Herzegovinak geldikako jokaldi bat baliatu du Jovo Lukicen golarekin aurrea hartzeko (0-1).
79. minutuan, Cyle Larinek lehia parekatu, eta behin betiko emaitza jarri du markagailuan (1-1). Kanadak etxean inoiz jokatu duen munduko txapelketa batean sartu duen lehen gola egin du horrela.
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