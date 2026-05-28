Santi Castillejo deja Osasuna Promesas tras 8 temporadas

El Club Atlético Osasuna ha anunciado que Santi Castillejo deja de ser el entrenador de su filial después de 8 temporadas. El técnico de Valtierra ha dirigido en 280 ocasiones al Promesas y en todo este tiempo jugadores como Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osambela o Iñigo Arguibide, así como de otros que formaron parte de la primera plantilla como Pablo Ibáñez, Javi Martínez, Iván Barbero o Diego Moreno, han pasado por sus manos.

El club navarro ha querido “agradecer al técnico de Valtierra su compromiso y extraordinario trabajo; un agradecimiento que hace extensible al que ha sido su segundo entrenador durante todo este período, Iván Santafé”.

Castillejo asumió le mando del equipo en verano de 2018, cuando el Osasuna Promesas militaba en Tercera División. En su primer año, logró ascender al filial a Segunda B después de superar al Cádiz Club de Fútbol Mirandilla en la promoción de ascenso. En esta categoría consiguió una meritoria séptima plaza en un año que estuvo marcado por la pandemia, la cual le llevo a la Segunda RFEF cuando se redistribuyó todo el fútbol español en categorías inferiores.

Sin embargo, el filial pamplonica apenas estuvo un año en esta categoría ya que en su primer año se proclamó campeón de su grupo para ascender a Primera RFEF. Los tres años siguientes se lograron tres meritorias salvaciones hasta que hace apenas un mes perdieron la categoría.