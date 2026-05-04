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El Barça Femení se vuelve a ver las caras con el Olympique de Lyon en la final de la Champions

Esta será la séptima final en la historia del equipo catalán, de las cuales las seis ultimas han sido de forma consecutiva. El partido se disputará el sábado 23 de mayo en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega).
FC Bartzelona emakumezkoa ospatzen
La plantilla del FC Barcelona celebrando; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Barça Femenik Olympique Lyonen aurka jokatuko du Txapeldunen Ligako finalean
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Barça Femení se vuelve a ver las caras con Olympique de Lyon en la final de la Champions, tras derrotar al Bayern de Múnich por un global de 5-3. Esta será la séptima final en la historia del equipo catalán, de las cuales las seis ultimas han sido de forma consecutiva. El partido se disputará el sábado 23 de mayo en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega).

Esta será la cuarta final que se dispute entre estos equipos, por el momento el balance se encuentra 2-1 a favor de las francesas, que son las máximas ganadoras de la Champions League, con ocho títulos. Las blaugranas en cambio cuentan con tres títulos en sus vitrinas, la última fue precisamente derrotando al Olympique de Lyon en la temporada 2023-2024.

 Este será un partido especial para Jonatan Giráldez y Ingrid Engen, ambos actualmente en el Olympique de Lyon, uno como entrenador y otra como jugadora, formaron parte del FC Barcelona durante varios años. Durante su etapa en Barcelona ambos cosecharon grandes triunfos, incluida la final de la Champions League de 2024 ante su actual equipo.

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