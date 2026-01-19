Senegal, Afrika Kopako txapeldun, Marokoren aurkako final gorabeheratsuan
Partidako azken minutuetan, polemika izan zen nagusi. Batetik, epaileak gol bat baliogabetu zion Senegali; bestetik, luzapenean Marokoren alde izandako penaltiak senegaldarren protestak eragin zituen, eta zelaia utzi zuten.
Senegaleko selekzioak bigarren aldiz irabazi du Afrika Kopa, igande honetan Maroko 1-0 mendean hartu du eta. Pape Gueyek egin du garaipenaren gola, luzapenean.
2021ean nagusi izan ostean, Senegalek eskuratu du garaikurra, amaiera korapilatsua izan zuen norgehiagokan. Brahimek penaltia behartu du, eta senegaldarraren amorrua eragin. Horren ondorioz, zelaia utzi zuten.
Tentsio uneak bizi ostean, finala berriz jarri zen martxan, eta Brahimek penaltia huts egin du, Panenka erara jaurtita. Lau minutura, Pape Guayek Senegali kopa eman dion gola sartu du.
-Fitxa teknikoa:
1 - Senegal: Edouard Mendy; Antoine Mendy (Abdoulaye Seck, 77. min), Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Malick Diouf (Ismail Jakobs, 106. min); Lamine Camara (Ismaila Sarr, 77. min), Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Ilmman Ndiaye (Ibrahim Mbaye, 77. min), Sadio Mane eta Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye, 93. min).
0 - Maroko: Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina (Jawad El Yamiq, 89. min), Noussair Mazraoui (Igmane Hamza, 98. min); Bilal El Khannous (Oussama Targhalline, 80. min), Neil El Aynaoui, Ismael Saibari (Anass Salah Eddine, 94. min); Brahim Diaz (Ilias Akhomach, 98. min), Abde Ezzalzouli eta Ayoub El Kaabi (Youssef En-Nesyri, 80. min).
Gola: 1-0, 94. min: Pape Gueye.
Zure interesekoa izan daiteke
Alaves-Reala eta Valentzia-Athletic, Errege Kopako final laurdenetan
Kanporaketak otsailaren 3an, 4an edo 5ean jokatuko dituzte, partida bakarrera. Albacete-Bartzelona eta Betis-Atletico Madril izango dira gainerako bi neurketak. Finalerdietan, gutxienez euskal talde bat izango da.
Honela jaurti zituzten penaltiak Reala-Osasuna Errege Kopako kanporaketan
Realak lortu zuen final-laurdenetara aurrera egitea. Oyarzabalek, Guedesek, Solerrek eta Sergio Gomezek sareetara bidali zuten baloia, eta Unai Marrerok Moncayolaren eta Catenaren jaurtiketak gelditu zituen.
Luis Sabalza eta Jokin Aperribay itxaropentsu Kopako aukera aprobetxatzeko
Luis Sabalza Osasunako presidenteak eta Jokin Aperribay Realeko presidenteak Getarian bazkaldu dute Anoetan jokatuko den Errege Kopako derbiaren aurretik. Espero bezala, bakoitzak bere taldea animatu du, Ligari begira motibatuko dituen garaipena lortzeko itxaropenarekin.
Realak markagailua irauli du Osasunaren aurka, derbian, eta penaltietan sailkatu da Kopako final-laurdenetarako
Nafarroako taldea 0-2 aurreratu da, Moncayolak eta Oyarzabalek bere atean sartutako golen bidez, baina Turrientesek eta Zubeldiak berdindu egin dute, azken minutuetan; luzapenean, Aitor Fernandezek penalti bat gelditu du, eta penalti jaurtiketetan Unai Marrerok bi gelditu ditu.
Lanegunak giroa kendu dio Realaren eta Osasunaren arteko Kopako derbiaren atarikoari
Talde baten zein bestearen jarraitzaileek laneguna dute eta, beraz, gutxi dira eguneko lehen ordutik atarikoaz gozatu ahal izan duten zortedunak. Arratsaldeko azken orduetara arte ez dira Donostiako kaleak futbol giroaz beteko.
Bartzelona, Superkopako txapeldun Real Madrili irabazita (3-2)
Viniciusek eta Gonzalok berdindu egin dituzte Raphinharen eta Lewandowskiren golak, baina Raphinhak berak sartu du bere bigarrena bere taldea txapeldun egiteko.
Athleticek otsailaren 4an jokatuko ditu Erregina Kopako final-laurdenak, eta Realak 5ean
Zuri-gorriek asteazkenean jokatuko dute, 18:30ean, eta txuri-urdinek ostegunean, 19:00etan.
Real Madrilek sufritu egin du Atleticoren aurka, baina Bartzelonaren aurkako finalerako sailkatu da (1-2)
Valverdek sekulako gola sartu du falta baten jaurtiketan minutu eta 17 segundora, eta ondoren Rodrygok zurien bigarrena egin du 55. minutuan. Sorlothek aldea murriztu du. Koltxoneroek berdinket lortzeko aukerak izan dituzte, baina ez dute asmatu.
Reala-Osasuna Errege Kopako derbia urtarrilaren 13an jokatuko dute, asteartean, 21:00etan
Cultural Leonesa-Athletic kanporaketa ere izango da asteartean 21:00etan; Alavesen eta Rayo Vallecanoren artekoa, ordea, asteazkenean jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan.