Senegal, campeón de la Copa África, en una accidentada final ante Marruecos
Los últimos minutos del partido estuvieron marcados por la polémica. Por un lado, el árbitro anuló un gol a Senegal; por otro lado, un penalti a favor de Marruecos en el descuento provocó las protestas de los senegaleses, que abandonaron el terreno de juego.
La selección de Senegal conquistó la segunda Copa África de su historia este domingo al vencer (1-0) a la de Marruecos con un gol de Pape Gueye en la prórroga de una final que los senegaleses amagaron con impugnar en un rocambolesco desenlace.
Tras el título logrado en 2021, Senegal volvió a reinar en África después de un partido decisivo que se guardó lo mejor para los últimos minutos. Brahim forzó una pena máxima que desató la rabia senegalesa en forma de abandono.
Unos 20 minutos después, tras mucha tensión, Senegal volvió al césped y Brahim falló el penalti, lanzado a lo Panenka. A los cuatro minutos de la prórroga, Pape Gueye hizo el tanto que dio la copa a Senegal.
-Ficha técnica:
1 - Senegal: Edouard Mendy; Antoine Mendy (Abdoulaye Seck, m.77), Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Malick Diouf (Ismail Jakobs, m.106); Lamine Camara (Ismaila Sarr,m.77), Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Ilmman Ndiaye (Ibrahim Mbaye, m.77), Sadio Mane y Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye, m.93).
0 - Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina (Jawad El Yamiq, m.89), Noussair Mazraoui (Igmane Hamza, m.98); Bilal El Khannous (Oussama Targhalline, m.80), Neil El Aynaoui, Ismael Saibari (Anass Salah Eddine, m.94); Brahim Diaz (Ilias Akhomach, m.98), Abde Ezzalzouli y Ayoub El Kaabi (Youssef En-Nesyri, m.80).
Gol: 1-0, m. 94: Pape Gueye,Árbitro: Jean-Jacques Ngambo (RD Congo).
