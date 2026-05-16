El Racing de Santander vuelve 14 años después a Primera División
El Racing de Santander ha abrochado este sábado de manera matemática su regreso a LaLiga EA Sports 14 años después, gracias a su goleada por 4-1 al Real Valladolid y la derrota de la UD Almería por 1-2 ante la UD Las Palmas, en sendos partidos de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.
En el Sardinero, sobrepasada la primera media hora ha abierto el marcador Asier Villalibre a favor del Racing haciendo una chilena tras un saque de esquina. Aunque Mohamed Jaouab ha igualado para el conjunto visitante poco antes del descanso, Andrés Martín ha puesto de nuevo a los locales por delante transformando un penalti en el minuto 62.
Y el propio Andrés Martín en el 73 ha canalizado la victoria del Racing con un zurdazo dentro del área, tras asistencia rasa de Villalibre. Y ya en el tiempo de descuento, mientras la afición santanderina festejaba el inminente ascenso a Primera División, Suleiman Camara h apuesto la guinda con el cuarto gol.
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