El Racing de Santander vuelve 14 años después a Primera División

En el Sardinero, sobrepasada la primera media hora ha abierto el marcador Asier Villalibre a favor del Racing haciendo una chilena tras un saque de esquina. Aunque Mohamed Jaouab ha igualado para el conjunto visitante poco antes del descanso, Andrés Martín ha puesto de nuevo a los locales por delante transformando un penalti en el minuto 62.

Y el propio Andrés Martín en el 73 ha canalizado la victoria del Racing con un zurdazo dentro del área, tras asistencia rasa de Villalibre. Y ya en el tiempo de descuento, mientras la afición santanderina festejaba el inminente ascenso a Primera División, Suleiman Camara h apuesto la guinda con el cuarto gol.