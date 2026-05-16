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El Racing de Santander vuelve 14 años después a Primera División

Tras golear al Valladolid, y la derrota del Almería, el equipo cántabro ha asegurado el ascenso de manera matemática.
SANTANDER, 16/05/2026.- El delantero del Racing de Santander Asier Villalibre (c) celebra su gol ante el Valladolid durante el partido de la jornada 40 de La Liga Hypermotion que disputan el Racing de Santander y el Valladolid, este sábado en los Campos de Sport de El Sardinero . EFE/Pedro Puente Hoyos
Villalibre celebrando su gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Racing Lehen Mailara itzuliko da 14 urteren ondoren
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Racing de Santander ha abrochado este sábado de manera matemática su regreso a LaLiga EA Sports 14 años después, gracias a su goleada por 4-1 al Real Valladolid y la derrota de la UD Almería por 1-2 ante la UD Las Palmas, en sendos partidos de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

En el Sardinero, sobrepasada la primera media hora ha abierto el marcador Asier Villalibre a favor del Racing haciendo una chilena tras un saque de esquina. Aunque Mohamed Jaouab ha igualado para el conjunto visitante poco antes del descanso, Andrés Martín ha puesto de nuevo a los locales por delante transformando un penalti en el minuto 62.

Y el propio Andrés Martín en el 73 ha canalizado la victoria del Racing con un zurdazo dentro del área, tras asistencia rasa de Villalibre. Y ya en el tiempo de descuento, mientras la afición santanderina festejaba el inminente ascenso a Primera División, Suleiman Camara h apuesto la guinda con el cuarto gol.

Fútbol LaLiga Hypermotion Asier Villalibre

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