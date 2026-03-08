El Cádiz destituye a Gaizka Garitano
El Cádiz ha decidido destituir al entrenador vasco Gaizka Garitano, a falta de confirmación oficial por parte del club.
El conjunto andaluz lleva unas cuantas semanas en mala racha, sumando ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria, sumando un punto de los últimos 24, lo que los coloca en la 15ª posición en LaLiga Hypermotion.
Tras la derrota frente al colista Zaragoza este sábado, la dirección del club ha decidido prescindir de los servicios del entrenador de Derio. Sergio González apunta a ser su sustituto.
Te puede interesar
La Cultural Leonesa destituye al Cuco Ziganda
El técnico navarro se despide después de estar al frente del conjunto leonés durante 20 jornadas en las que ha logrado seis victorias y siete empates, el último en el terreno del CD Leganés (1-1).
El basauriarra Igor Oca será entrenador del Leganés hasta final de temporada
Llegó al banquillo del primer equipo inicialmente como interino como sustituto de Paco López, destituido a principios de diciembre. El técnico de 44 años llegó el pasado verano a la entidad madrileña procedente del Sestao River para dirigir al filial.
Ibai Gómez deja de ser entrenador del Andorra
Actualmente, el equipo se encuentra al borde del descenso, y lleva ocho partidos sin ganar. Gómez se incorporó al conjunto andorrano el pasado verano.
Los goles de todos los partidos de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion.
Los goles de todos los partidos de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion.
Los goles de todos los partidos de la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion.
Los goles de todos los partidos de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.
Los goles de todos los partidos de la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion.
Los goles de todos los partidos de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la décima jornada de LaLiga Hypermotion.