El Cádiz destituye a Gaizka Garitano

Tras la mala dinámica del club, y la derrota ante el colista, el club ha decidido prescindir del entrenador de Derio.
Gaizkai Garitano. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Cadizek kargutik kendu du Gaizka Garitano
El Cádiz ha decidido destituir al entrenador vasco Gaizka Garitano, a falta de confirmación oficial por parte del club.

El conjunto andaluz lleva unas cuantas semanas en mala racha, sumando ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria, sumando un punto de los últimos 24, lo que los coloca en la 15ª posición en LaLiga Hypermotion.

Tras la derrota frente al colista Zaragoza este sábado, la dirección del club ha decidido prescindir de los servicios del entrenador de Derio. Sergio González apunta a ser su sustituto.

