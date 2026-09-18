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El Eibar y el Athletic afrontan con ilusión el primer derbi de la temporada de la Liga F

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Eibar-Athletic derbia
18:00 - 20:00
Jugarán el derbi en Ipurua, el domingo por la tarde
Euskaraz irakurri: Eibar eta Athletic gogotsu, F Ligako denboraldiko lehen derbiaren atarian
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Última actualización

El Eibar y el Athletic disputan el domingo en Ipurua el primer derbi de la temporada de la Liga F. Ambos equipos están con muchas ganas ante este encuentro tan especial. En este vídeo, recogemos las opiniones de Adela Rico, jugadora del Eibar, y Maddi Torre, del Athletic Club.

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