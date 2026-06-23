El navarro David González, nuevo entrenador del Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid y David González Sanz han llegado a un acuerdo para que el técnico se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo femenino. David González Sanz (16/04/1985, Tudela) ha firmado como nuevo técnico colchonero hasta el 30 de junio de 2027, según ha informado el club madrileño en una nota.
El tudelano llega al equipo colchonero procedente del Club Deportivo Oriente Petrolero, de la máxima categoría de Bolivia. El entrenador navarro también ha dirigido durante su carrera a la selección absoluta y Sub-23 de República Dominicana y a clubes como el Atlético Pantoja en República Dominicana y el Real Tomayapo en Bolivia. También ha sido primer entrenador del Club Deportivo Badajoz y del Club Deportivo Tudelano.
Tras firmar su nuevo contrato, González ha asegurado estar “muy contento e ilusionado”. “Espero estar a la altura de este gran club porque es un reto importante. Es un equipo con una gran afición y se merece estar en lo más alto”, ha agregado.
Te puede interesar
La Liga F Moeve será incluida en la quiniela a partir de la temporada 2026-2027
Así, la Liga femenina recibirá el 15% de la recaudación de la quiniela, lo que supondrá un impacto relevante en el ámbito económico.
El Barcelona gana al Espanyol y conquista su séptima Liga F consecutiva
El equipo que entrena Pere Romeu acumula once títulos de liga en su palmarés, gracias al conseguido ayer.
Arene Altonaga: “El partido ha dolido; necesitamos recuperarnos y darle la vuelta”
El Eibar ha perdido el derbi ante el Athletic en Ipurua por 0-1. Según nos ha explicado la capitana del Eibar, Arene Altonaga, perder como el año pasado, en el último minuto, les ha hecho daño. Sin embargo, tienen dos semanas de tranquilidad por delante y “les vendrá bien para recuperarse”.
Maite Valero: “Hemos intentado imponer nuestro juego; hemos insistido y ha llegado el gol que esperábamos”
Se ha disputado el derbi entre Eibar y Athletic, en Ipurua. El Athletic Club ha ganado 0-1 a los armeros y tras un mes complicado, Maite Valero ha explicado que “esta victoria les da un impulso” para seguir adelante y “darlo todo en los útlimos partidos”.
Un gol de Agote en el último suspiro da la victoria al Athletic en el derbi de Ipurua (0-1)
Este permite a las rojiblancas romper la mala racha de las últimas semanas. Las armeras, en cambio, siguen sin sumar los puntos que necesitan para salir de la zona de peligro.
Clara victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Lezama (0-2)
El cuadro dirigido por Arturo Ruiz se ha mostrado superior en todo momento y se ha impuesto con goles de Aiara Agirrezabala y Paula Fernández, ambos logrados en la primera parte.
Liga F: Athletic vs. Real Sociedad, en directo
Sigue en directo el derbi correspondiente a la jornada 20 de la Liga F entre el Athletic Club y la Real Sociedad, este domingo, 15 de febrero, a partir las 12:00 horas, desde Lezama.
El Athletic busca subir posiciones y la Real afianzar la tercera plaza, en el derbi de este domingo en Lezama
Las txuri-urdin son terceras, con 15 puntos más que el Athletic, que es noveno. Las rojiblancas han encajado ocho goles en sus dos últimos compromisos. El partido de ida se resolvió con empate a uno. El derbi de este domingo se podrá seguir en directo desde las 12:00 horas en EITB.
El Athletic consigue su primera primera victoria en el Di Stéfano por 0-1
El Athletic sigue en la pelea por el título de la Liga F Moeve 2025-2026, tras ganar al Real Madrid (0-1) en el partido adelantado de la jornada 17. Tras un susto de para la portera Adriana Nanclares, el gran gol de Sara Ortega ha decidido los tres puntos para el club bilbaíno.