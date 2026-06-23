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El navarro David González, nuevo entrenador del Atlético de Madrid

El técnico de Tudela cuenta con una dilatada experiencia internacional, pero se trata de su primera experiencia en el fútbol femenino. El entrenador navarro llega al equipo colchonero procedente del Oriente Petrolero boliviano.
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El tudelano David González Sanz tras firmar como técnico colchonero. Imagen: Atlético de Madrid
Euskaraz irakurri: David Gonzalez Sanz nafarra, Atletico Madrileko entrenatzaile berria
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Atlético de Madrid y David González Sanz han llegado a un acuerdo para que el técnico se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo femenino. David González Sanz (16/04/1985, Tudela) ha firmado como nuevo técnico colchonero hasta el 30 de junio de 2027, según ha informado el club madrileño en una nota.

El tudelano llega al equipo colchonero procedente del Club Deportivo Oriente Petrolero, de la máxima categoría de Bolivia. El entrenador navarro también ha dirigido durante su carrera a la selección absoluta y Sub-23 de República Dominicana y a clubes como el Atlético Pantoja en República Dominicana y el Real Tomayapo en Bolivia. También ha sido primer entrenador del Club Deportivo Badajoz y del Club Deportivo Tudelano.

Tras firmar su nuevo contrato, González ha asegurado estar “muy contento e ilusionado”. “Espero estar a la altura de este gran club porque es un reto importante. Es un equipo con una gran afición y se merece estar en lo más alto”, ha agregado.

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