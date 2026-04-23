El Barcelona gana al Espanyol y conquista su séptima Liga F consecutiva
El equipo que entrena Pere Romeu acumula once títulos de liga en su palmarés, gracias al conseguido ayer.
El Barcelona venció este miércoles al RCD Espanyol (1-4) en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, para proclamarse por séptima vez consecutiva equipo ganador de la Liga F Moeve.
El equipo de Pere Romeu aprovechó la primera opción matemática de ampliar su palmarés a 11 ligas. A los dos minutos, Carla Julià adelantó a las visitantes con un fuerte disparo cruzado. El equipo perico logró empatar a uno en un penalti marcado por Laia Balleste, pero la igualdad duró dos minutos, ya que Caroline Graham metió el segundo gol para el Barcelona, tras un gran pase de Clara Serrajordi. Martine Fenger, con dos asistencias de Julià, redondeó la goleada (1-4) en la media hora final.
Así, el Barcelona logra de forma matemática el título de esta Liga F Moeve que ha dominado con autoridad. A falta de cuatro jornadas, las de Pere Romeu culminaron el objetivo de revalidar el título de Liga.
Las de Romeu ponen ahora la mente en la Champions, en busca de la reconquista y el cuarto título (2021, 2023 y 2024) tras caer el año pasado en la final contra el Arsenal. Las catalanas se medirán en semifinales contra el Bayern como próximos partidos. Además, el 16 de mayo tienen cita en el Estadio de Gran Canaria contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina.
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