El técnico andoaindarra Yerai Martín dirigirá al Costa Adeje Tenerife hasta final de temporada

El técnico guipuzcoano llega al conjunto tinerfeño tras una destacada trayectoria en el fútbol formativo vasco, la SD Eibar, y su reciente experiencia internacional en el Racing Power FC de Portugal.

Yerai MartIn Ramos, Andoaingoa, futbol entrenatzailea
Yerai Martín Ramos, entrenando al Eibar
E. I. I. | EITB

El andoaindarra Yerai Martín Ramos será nuevo entrenador del Costa Adeje Tenerife hasta final de temporada, según ha informado su nuevo club este lunes. El técnico llega al conjunto tinerfeño tras una destacada trayectoria en el fútbol formativo vasco, la SD Eibar, y su reciente experiencia internacional en el Racing Power FC de Portugal.

A sus 33 años Yerai Martín Ramos asume el reto de encabezar el nuevo proyecto azul y blanco ya habiéndose consolidado como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en el panorama nacional”, según afirmó el comunicado publicado en las redes sociales del club.

El preparador guipuzcoano llega tras la destitución de Eder Maestre hace unas semanas, y con el reto de mantener al Costa Adeje Tenerife en los puestos cabeceros de la clasificación de la Liga F. Su primer partido como nuevo técnico blanquiazul será el próximo 11 de enero a domicilio frente al Deportivo de La Coruña; y la presentación ante los medios de comunicación será este viernes en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López.

Además, como segundo entrenador le acompañará Luis Patiño, quien ya ejerció el rol de segundo entrenador la pasada campaña, asistiendo a Eder Maestre.

